L’iOS 11 bêta 5 est disponible pour les développeurs

La période estivale continue et le mois d’août est bien souvent signe d’une forte baisse d’activité, mais rien de plus normal puisque cela veut dire tout simplement que vous êtes en vacances. Du côté d’Apple, il n’en est rien puisqu’il faut continuer à travailler et notamment sur l’iOS 11 qui, je vous le rappelle, sera disponible cet automne. Preuve en est, la firme pommée a effectivement mis en ligne l’iOS 11 bêta 5 lundi soir, c’est à dire tout juste 15 jours après la bêta 4.

Je vous le répète à chaque fois mais l’iOS 11 étant une version majeure, celle-ci comptabilise énormément de changements et il semblerait que cela soit encore le cas dans cette bêta 5. Bien évidemment, puisque nous nous approchons de la version finale, nous commençons à entrer dans une période de corrections de bug en tout genre.

Avant de commencer à vous présenter les nouveautés de cet iOS 11 bêta 5, il est sans doute important de vous rappeler que seuls les terminaux suivants pourront en profiter : les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 12.9, iPad Pro 10.5, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air et iPad 5, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6.

Venons en maintenant à ce qui nous intéresse ici, l’iOS 11 bêta 5 et ses apports :

La synchronisation des iMessage dans l’iCloud a été désactivé. Pas de panique, il s’agit d’une fonctionnalité que fera son retour dans une future version bêta de l’iOS 11 d’après Apple sans prendre le soin de spécifier dans laquelle.

Les icônes Réglages et Appareil Photo ont légèrement été modifiées.

Désormais, il suffit d’effectuer un balayage pour ouvrir l’application concernée.

L’App Store est maintenant traduit intégralement en français.

Voilà ce que j’ai pu relever pour le moment mais je suis certain qu’il y a d’autres modifications. N’hésitez pas d’ailleurs à nous venir commenter l’article si vous découvrez d’autres changements, je me ferai un plaisir de mettre à jour l’article.