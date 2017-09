L’iOS 11 sortira officiellement le 19 septembre

Sans doute avez-vous suivi la Keynote d’hier soir qui vous a permis de découvrir les iPhone 8, iPhone 8S et l’iPhone X entre autre. Comme de nombreuses personnes, je m’attendais à ce qu’Apple mette en ligne la version finale de l’iOS 11 mais il n’en fut rien, et il faudra donc patienter encore un peu pour pouvoir en bénéficier.

L’iOS 11 avait été présenté pour la première fois lors WWDC 2017 en juin dernier et depuis, pas moins de 10 versions bêtas se sont succédé, un record d’ailleurs. Mais cette mise à jour est une version majeure et il n’est donc pas anormal que la firme pommée prenne le temps nécessaire afin que l’iOS 11 soit parfaitement opérationnel lors de sa sortie. La bonne nouvelle est que nous arrivons enfin au bout puisque la version finale sera disponible le 19 septembre.

Les nouveautés sont bien évidemment au rendez-vous et aujourd’hui plus qu’hier, l’iOS 11 devient un véritable programme en soit. Il faut savoir que l’iOS 11 pèse entre 2.4 et 2.6 Go alors que la première version du système d’exploitation ne pesait que… 91 Mo ! On comprend donc tout de suite mieux pourquoi aujourd’hui il est nécessaire de sortir 10 versions bêtas avant de servir la version finale.

Bon, je parle de version finale même si cela n’est pas tout à fait vrai. En réalité, c’est l’iOS 11 GM, pour Gold Master, qui est disponible depuis hier soir. D’ailleurs, si vous souhaitez l’installer dès maintenant, il suffit de vous référer à cet article dans lequel je vous explique très simplement comment vous y prendre.

Les iPhone 5, iPhone 5C et iPad 4 sur le carreau

Parmi les nouveautés, tous les appareils ne seront bien évidemment pas logés à la même enseigne. Comme toujours, si vous souhaitez pouvoir profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités proposées par l’iOS 11, il faudra nécessairement posséder l’un des derniers appareils Apple. Attention, quand je dis dernier, je parle des iPhone X, iPhone 8 et iPhone 8S, des iPad 5 et Pro et de l’iPad Mini 4G. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que parmi ces produits tous ne puissent déjà pas faire tout tourner.

C’est d’autant plus vérifiable pour les plus anciens modèles mais ce qui est certain, c’est qu’avec l’arrivée de l’iOS 11, des terminaux sortent du catalogue. Cette fois-ci, ce sont les iPhone 5 et iPhone 5C qui en font les frais avec l’iPad 4 au passage. En effet, ces derniers étaient encore compatibles avec le dernier iOS en date, l’iOS 10.3.3, mais ne passeront pas le cap de l’iOS 11… malheureusement.

Pour les possesseurs de tels iPhone, vous pourrez bien évidemment continuer à les utiliser après l’arriver de l’iOS 11 mais il ne sera plus possible les mettre à jour.