Microsoft met fin au support d’Office 2007

C’est officiel, Microsoft va mettre fin au support de sa suite de logiciels Office 2007 et invite ses utilisateurs à basculer vers une version plus récente.

On pourrait se dire que le fait de ne plus avoir de support pour un logiciel tel qu’Office n’est pas dramatique en soit puisque l’on peut toujours continuer à s’en servir. Effectivement, l’arrêt du support d’Office 2007 n’empêche pas son utilisation mais sans doute est-il utile de rappeler que sans le support, il n’y aura plus de support technique avec de nouvelles fonctionnalités, plus de corrections de bugs divers et variés, mais surtout plus de corrections des éventuels vulnérabilités découvertes, il y en a toujours, et il ne faut pas croire qu’il soit forcément nécessaire d’être connecté à Internet pour subir des attaques.

Office 2007, comme presque tous les produits Microsoft, a un cycle de vie défini pendant lequel nous fournissons de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs, des corrections de sécurité, etc. Ce cycle de vie dure généralement 10 ans à partir de la date de publication initiale du produit, et la fin de ce cycle de vie est connue sous le nom de « Fin de vie » du produit

Histoire de s’assurer que les possesseurs d’Office 2007 passent sur une version plus récente, il ne sera bientôt (31 octobre) plus possible de se connecter aux boites mails Office 365 via Outlook 2007. Il va donc falloir se tourner vers des versions d’Office encore supportées comme Office 2013 ou 2016 et bien évidemment Office 365.

Bien évidemment, Microsoft souhaite vous voir passer sur la dernière version de son logiciel maison et notamment Office 365 qui vous assurera de toujours exécuter la dernière version en date sans avoir à se stresser d’une éventuelle fin de support.