PGW2017 : la Paris Games Week 2017 ouvre ses portes dans une semaine

Vous êtes un passionné de jeux vidéo ou vous souhaitez tout simplement connaître l’actualité du secteur, que vous soyez seul ou avec toute votre famille, il faut vous rendre à la PGW ou Paris Games Week, LE salon annuel dédié aux jeux vidéo en France. Cette année, il se déroulera du 1er au 5 novembre 2017 à Paris Expo Porte de Versailles. Dans une semaine, vous pourrez y découvrir toutes les nouveautés en termes de jeux ou de matériels mais également assister à des événements. Voici quelques infos à connaître ainsi que des données chiffrées qui vous donneront rapidement le tournis.

D’ici les prochains jours, vous allez voir apparaître sur le web toutes les annonces des éditeurs, constructeurs et autres marques présentes sur le salon. Elles vont dévoiler leurs jeux et attractions imaginées pour attirer tous les visiteurs au milieu des 80 000 m2 dédiés à l’univers du jeu vidéo.

Parmi ceux qui s’intéressent aux jeux vidéo, il n’y a pas que des fans des derniers titres à la mode, on trouve aussi des adaptes du retrogaming. S’il y a bien un lieu où on peut trouver les premières consoles et titres de notre enfance, c’est bien ici. D’après le site PGW, plusieurs stands devraient retenir votre attention : les 30 ans de Street Fighter, un jeu de baston qui doit rappeler plein de bons souvenirs à beaucoup d’entre nous, les 30 ans de Final Fantasy mais aussi Bomberman.

Ce salon est aussi l’occasion de faire découvrir les jeux vidéo aux plus jeunes même si je ne suis pas sûr qu’ils en aient le besoin. Je pense que pour certains, ils sont tombés dedans dès le plus jeune âge, encore plus tôt que nous. Ils pourront découvrir plus d’une quarantaine de jeux dans un espace qui leur est dédié.

Pourtant, il existe un autre aspect du jeu vidéo, celui de la conception. Pourquoi ne pas les initier les plus jeunes à la programmation à travers des ateliers. Pour certains, cela pourrait même devenir une vocation et puis, il y aura toujours besoin de développeurs pour prendre la relève. Vous pourrez même échanger avec de grandes écoles de ce secteur.

La Paris Games Week, ce n’est pas uniquement des jeux vidéo. Parmi les allées du Salon, vous pouvez très bien décider de vous offrir des goodies, des magazines et livres en tout genre, ouvrages à faire signer pendant des séances de dédicaces.

En déambulant par ici et par là, vous croiserez certainement des cosplayers, des visiteurs un peu plus impliqués qui décident de se déguiser afin de ressembler le plus possible à l’un de leurs personnages préférés (héros de jeux vidéo, mangas,…).

Evidemment, des espaces seront dédiés à des compétitions où les meilleurs équipes pro s’affronteront sur des titres comme Clash Royale, Counter Strike : Global Offensive, Call of Duty: Infinite Warfare, Rocket League ou encore Just Dance.

Si tout ceci vous paraît encore trop abstrait, voici quelques chiffres sur l’édition 2016 de la Paris Games Week (source) :

310 000 visiteurs

Plus de 2 220 articles et sujets (TV, radio, presse et web)

(TV, radio, presse et web) 2 650 billets et reportages (blogs et réseaux sociaux)

14h d’antenne (TV et radio)

(TV et radio) Plus de 2 400 accréditations (1 415 journalistes accrédités et 989 influenceurs accrédités)

Mais la Paris Games Week, c’est également un événement qui résonne sur les réseaux sociaux : 142 000 fans sur Facebook, 432 000 followers sur Twitter et 13 200 followers sur Instagram, des chiffres en nette progression par rapport à l’année précédente. Je vous l’avais dit, ça donne le tournis.

Je rappelle que la Paris Games Week se déroule du mercredi 01/11 au dimanche 05/11 inclus, de 8h30 à 18h30 (18h pour dimanche). Ce salon se déroule à Paris Expo – Porte de Versailles et il faut compter 19€ pour une entrée plein tarif, 15€ pour un tarif jeune en sachant que le samedi vous coûtera 20€ (tarif unique). L’entrée est gratuite pour les moins de 7 ans. Il vous reste quelques jours réserver vos billets sur le site web PGW.