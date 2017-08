Pixel Museum : une success story pour devolo

Habituellement, quand on parle de la marque devolo, on pense le plus souvent au CPL – marché sur lequel devolo est leader européen – mais aussi à la domotique pour les particuliers. Pourtant, les professionnels utilisent ces mêmes produits. Le Pixel Museum, le premier musée français dédié aux jeux vidéo, aux loisirs connectés et à l’art ludique en est la preuve. Inauguré en février dernier et situé à Schiltigheim, proche de Strasbourg, cet établissement a fait appel à devolo pour installer un réseau ainsi qu’un système domotique et c’est un succès.

A travers différents produits, devolo a su relever le défi en offrant au musée des solutions pour mettre en place une connexion internet optimale et fiable ainsi qu’un système pour sécuriser les lieux et contrôler le tout à distance.

Vous n’avez pas besoin de chercher les produits spécifiques puisqu’il s’agit des mêmes que ceux que vous trouvez chez les revendeurs partenaires de la marque. D’un côté, devolo a installé des prises CPL dLAN 1200+ WiFi ac et des kits devolo Gigagate pour assurer une connexion haut débit fiable et de l’autre des modules devolo Home Control pour sécuriser les lieux.

Le Gigagate et des prises CPL dLAN pour assurer une bonne connexion

Ce Pixel Museum est un peu particulier puisqu’en plus de (re)découvrir l’univers et l’histoire des jeux vidéos, vous pouvez jouer aux classiques des quarante dernières années mais aussi prendre connaissance des dernières nouveautés. Tout ceci est possible grâce aux ordinateurs, bornes d’arcade et consoles mises à disposition dont des PS4.

Pour bien fonctionner et permettre aux visiteurs de s’amuser un peu, il était nécessaire de disposer d’une connexion internet fiable. Ce sont les deux modules du devolo Gigagate qui assurent cette partie du travail : ils offrent une connexion Wi-Fi sécurisée aux consoles (fréquence 5Ghz, débit de 2Gbits/s et cryptage WPA2 / AES 128 bits).

L’avantage des produits devolo est qu’ils sont rapides à installer et à paramétrer et que vous n’avez pas à tirer des câbles à travers toutes les pièces. Pour un établissement dont la surface d’exposition est supérieure à 600m2, installer un réseau câblé aurait permis d’assurer une bonne connexion partout y compris au sous-sol mais cela aurait représenté un coût et un délai non négligeable.

Cette fois, ce sont des prises CPL (CPL dLAN 1200+ WiFi ac) qui ont été branchées dans les pièces au sous-sol. Cela s’avère être une solution efficace, rapide à mettre en place et à moindre coût : une dizaine de secondes ont suffi pour desservir toutes les pièces concernées.

D’ailleurs, cette installation permet au Pixel Museum de proposer ses salles en sous-sol pour les événements vidéo-ludiques des éditeurs ou pour des tournois directement organisés par l’établissement lui-même. Parmi ses manifestations, on peut citer le Week-end découverte : Dungeon Rushers ou encore Pixel Tournament : Counter-Strike Global Offensive.

Le devolo Home Control pour sécuriser les lieux et être informé en temps réel

Maintenant, un musée habrite de nombreuses pièces d’exposition et objets à surveiller. Pour assurer un contrôle et avertir le personnel en temps réel, le musée a opté pour la solution domotique devolo Home Control. Je vous rappelle qu’après avoir installé la box devolo, vous n’avez plus qu’à connecter les produits parmi la longue liste des modules compatibles : détecteur d’ouverture, détecteur de mouvements ou encore détecteur d’eau.

Dans le musée, chacun de ces produits à une utilité. Par exemple, le détecteur d’eau va informer les équipes en cas de fuite ou d’inondations en sous-sol suite à de fortes pluies par exemple.

Grâce à l’application My devolo disponible gratuitement sur iOS et Android, les équipes sont informées en direct et peuvent aussi, via les fonctions de programmation, automatiser un ensemble d’actions dont l’éclairage.

En lisant la déclaration du Responsable de la Communication et de l’Evènementiel pour le Pixel Museum, Mathieu Bernhardt, on comprend que le Pixel Museum est satisfait du résultat :

Nous sommes heureux de recevoir le soutien de devolo pour la mise en place d’une solution domotique dans notre musée. Un partenariat qui permet un réel gain de temps et un confort pour l’équipe du Pixel Museum

Si vous voulez en savoir plus sur le Pixel Museum, toutes les informations importantes se trouvent sur le site et pour les produits devolo, c’est par ici.