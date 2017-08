Playstation 4 : la mise à jour 4.72 pose des problèmes de connexion

Si vous avez allumé votre Playstation 4 ces dernières jours, le système a probablement démarré le téléchargement et l’installation de la dernière mise à jour. Si vous êtes un habitué du jeu en ligne, je vous conseille d’arrêter de suite le process d’update de la PS4. En effet, selon certains retours, la mise à jour en version 4.72 entraîne quelques soucis liés de connexion. Normalement, cette mise à jour devait apporter son lots de patchs visant à améliorer la qualité des performances du système. Il semble qu’il y ait un petit cadeau empoisonné en bonus.

Quand on découvre la page dédiée à cette mise à jour, on pouvait s’attendre à un résultat bénéfique pour les utilisateurs. Sony indique que la version 4.72 est disponible depuis le 11 juillet et qu’il faut toujours installer la version la plus récente du logiciel système. Celle-ci était censé « améliorer les performances du système« .

En navigant sur le web et plus particulièrement sur les réseaux sociaux (Reddit par exemple), on observe de nombreux messages de propriétaires de PS4 qui indiquent ne plus pouvoir jouer en ligne. Il faut tout de même être un peu plus précis que cela. Pour certains, il n’y a pas réellement de problème de réseau dans le sens où leur connexion internet fonctionne sauf qu’ils apparaissent en « hors ligne ». Pour certains autres, c’est plus radical puisqu’ils n’ont tout simplement plus la possibilité de se connecter. Dans les deux cas, il devient impossible de démarrer un jeu en ligne, de rejoindre une partie ou de prévenir ses amis qu’on est prêt à s’amuser.

@AskPlayStation Hello!

I am appearing offline on PS though I click on Appear Online but it is not working. — Ahmer (@smooookin) July 12, 2017

Malgré plusieurs redémarrages ou autres procédures entreprises, certains utilisateurs ont eu beaucoup de mal à récupérer un statut « online » alors que d’autres semblent toujours bloqués.

Même si je suis actuellement plus sur des jeux en mode solo, je me suis empressé d’interrompre le téléchargement de la version 4.72 au cas où il y aurait d’autre(s) conséquence(s). Il faut maintenant attendre la communication officielle de Sony ou un patch correctif.