Playstation Plus : les jeux offerts du mois d’août 2017

Nous sommes déjà le dernier jour de ce mois de juillet et peut-être êtes-vous de ceux qui enfin, sont en vacances au mois d’août. Si cela est le cas, vous allez profiter de votre temps libre et pourquoi pas allumer votre console de jeux favorite, un console Sony par exemple ? Surtout que Sony a annoncé pas plus tard que la semaine dernière quels seront les jeux offerts dans le cadre du programme Playstation Plus. Comme vous allez le voir, il y a de quoi faire avec des titres très intéressants.

Mais débutons par la mauvaise nouvelle dont nous parlait Alex1s hier, le prix du programme Playstation Plus. En effet, ce dernier va augmenter à compter du 31 août, c’est à dire à la fin du mois, en passant de 49,99€ à 59,99€ par an soit 10€ d’augmentation. Comme le précisait Alex1s, si de toutes les façons vous renouvèlerez votre abonnement, autant le faire maintenant histoire de gagner… 10€.

Revenons en à ce qui nous intéresse ici, le programme Playstation Plus et les jeux offerts du mois d’août. Fort heureusement, je n’arrive pas trop tard pour vous parler tout d’abord des jeux offerts pour le mois de juillet qui se termine. En effet, ces jeux sont encore disponibles aujourd’hui puisque ceux d’août arrivent demain, le 1er août. Donc si vous ne les avez pas encore téléchargés, dépêchez-vous, et si vous n’êtes pas encore inscrits au programme, faites-le dès maintenant histoire de pouvoir en profiter.

Pour rappel, les jeux du mois de juillet étaient Until Dawn, Game of Thrones : A Telltale Series et Thats You sur PS4, Tokyo Jungle et Darktalkers Resurrection sur PS3 , et enfin Don’t Die Mr Robot et Element4l sur PS Vita.

Les titre offerts seront disponibles à partir du 1er août sur le Playstation Plus

Pour ce nouveau mois, Sony a décidé de nous gâter. Comme d’habitude, j’insisterai sur les jeux pour PS4 mais je parlerai bien évidemment des titres pour PS3 et PS Vita à la fin. Le premier titre sur PS4 donc est tout simplement un jeu sur lequel j’ai passé vraiment beaucoup de temps à me défouler puisqu’il s’agit de Just Cause 3 !

Le second titre est tout aussi sympathique puisqu’il s’agit du tout premier DLC d’Assassin Creed : Black Flag, Assassin’s Creed: Freedom Cry. A noter qu’il n’est heureusement pas nécessaire de posséder Black Flag pour y jouer.

Sur PS3, Sony n’a pas fait les choses de la même manière puisque vous allez voir, la sélection est vraiment bof. En effet, le premier titre est Super Motherload, un jeu d’aventure qui se joue en solo ou en multi qui se déroule sur Mars, que je ne trouve plutôt bof.

Le second titre est Snake Ball qui devrait vous amuser davantage mais bon…

Sur PS Vita, la sélection est bien plus amusante avec Downwell et Level 22.

Le résumé des jeux du mois d’août