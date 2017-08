Playstation Plus : les jeux offerts du mois de septembre 2017

La rentrée des classes pointe son nez et si pour beaucoup c’est le signe de moins de temps libre, il faut malgré tout continuer à s’amuser. Et quoi de mieux que les jeux-vidéo pour ça? Et bien justement, pour les possesseurs d’une console du fabricant nippon Sony, les titres offerts dans le cadre de son programme Playstation Plus viennent tout juste de sortir avec de belles choses au rendez-vous.

Avant de commencer, je vous rappelle qu’à compter du 31 août, le prix de l’abonnement au Playstation Plus va passer de 49,99€ à 59,99€ par an. Et oui, 10 euros de plus par an! Mais d’après Sony, c’est pour la bonne cause puisque cette augmentation de tarif devrait notamment lui permettre de nous proposer davantage de titres intéressants.

Espérons que cela puisse se vérifier car c’est vrai que bien souvent, beaucoup de jeux sont très décevants. Quoiqu’il en soit, n’hésitez pas à vous réinscrire dés maintenant pour 1 année, cela ne coûte rien et ça vous fera économiser 10 euros, c’est toujours ça!

Autre information importante, c’est qu’il vous est encore possible de télécharger et de profiter des titres du mois d’août jusqu’au 5 septembre . Il s’agissait de Just Cause 3, d’Assassin’s Creed: Freedom Cry et de That’s You sur PS4, de Super Motherload et de Snake Ball sur PS3, et enfin de Downwell et de Level 22 sur PS Vita.

Les titre offerts seront disponibles à partir du 6 septembre sur le Playstation Plus

Venons-en à ce qui vous a fait arrêter ici, les titres offerts dans le cadre du programme Playstation Plus. Comme vous allez le voir, cela va envoyer du lourd pour ce mois de septembre!

Nous commençons donc par la Playstation 4 qui se mois-ci pourra profiter de inFAMOUS : Second Son! Ce fameux jeu d’aventure-action devrait vous ravir en vous mettant dans la peau d’un jeune garçon doté de supers pouvoirs.

L’autre titre pour PS4 est Child of Light qui, d’après les critiques, est un jeu de rôle sorti en 2014 et l’essayer serait l’adopter, vous verrez bien!

Une fois n’est pas coutume, et seulement si vous avez la chance de posséder le casque de réalité virtuelle Playstation VR, alors vous pourrez aussi vous amuser avec RIGS: Mechanised Combat League, un jeu vidéo de sport et de tir à la première personne qui semble avoir reçu de bonnes critiques.

Voilà pour la PS4 mais continuons avec la PS3 qui est moins gâtée il faut bien se l’avouer. Ce mois-ci c’est à la course de camion que vous aurez le droit avec Truck Racer, et à une simulation de sport Handball 2016.

Enfin, terminons par la PS Vita avec We Are Doomed et Hatoful Boyfriend. À noter que la PS4 pourra également profiter de ces titres.

Le résumé des jeux du mois d’août

Voilà en résumé les jeu offerts du mois de septembre disponibles à partir du 6 septembre :