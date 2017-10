Quand la 4G de @BouyguesTelecom n’était finalement qu’un bon coup de pub !

Je vais tenter de vous expliquer ce qu’il m’arrive même s’il suffit de lire le titre de cet article pour comprendre où je veux en venir. Et oui, c’est bien pour un gros coup de gueule que je prends le temps d’écrire aujourd’hui car je n’en peux plus et j’en ai assez de me dire que tout va rentrer dans l’ordre la semaine prochaine car cela fait des mois que cela dur sans exagérer, et je suis aujourd’hui persuadé que cela va continuer ainsi encore longtemps.

Je parle de ce formidable réseau 4G que possédait Bouygues Télécom il y a encore quelques mois mais qui, aujourd’hui, est étonnement absent. À croire que l’opérateur a tout simplement éteint ses antennes ou a tout simplement cessé d’émettre.

J’exagère peut-être et peut-être même que je suis un des rares touché par le phénomène. Mais j’en doute car après avoir été sur les réseaux sociaux, je me suis bien rendu compte que j’étais loin d’être le seul. Et je tint à préciser que je n’ai pas déménager.

Elle est où cette époque où Bouygues Télécom offrait à tout va des week-ends illimités de surf en 4G à tous ses clients ? Oui, rappelez-vous l’époque où Bouygues mettait fièrement en avant le fait d’être l’opérateur possédant le plus grand réseau 4G?

C’était d’ailleurs peu de temps après que Bouygues pleurniché parce que l’arrivée de Free lui avait fait si mal. Oui, il fallait réagir, trouver un nouveau moyen d’attirer les clients mais pour cela, il fallait trouver de quoi se démarquer de la concurrence… et la 4G a été ce moyen.

Mais aujourd’hui à quoi bon continuer à émettre? Bah oui, Bouygues Télécom va mieux, ses clients sont revenus et pour le moment, leur mécontentement est quelque chose de classique qui ne nécessite pas pour le moment de réactions…Ah si, je suis mauvaise langue pardonnez-moi, Bouygues m’a bien demandé de lui transmettre un test de débit effectué avec l’application Equal One. Ouais, c’est une bonne idée sauf qu’en edge l’application arrive tout juste à se lancer… bref !

En 2011/2012, Bouygues était bien content de pouvoir s’appuyer sur UnSimpleClic pour les problèmes rencontrés sur le désimlockage des iPhone, mais très bizarrement, si aujourd’hui c’est UnSimpleClic qui a besoin d’aide, personne ne prend le temps !