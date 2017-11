Quelle est l’utilité d’un sitemap ?

Le référencement est crucial pour votre site internet. Si vous aimez montrer vos passions, vos savoir-faire, vos projets via un supports en ligne, encore faut-il que ce dernier soit visible de tous. Un site esthétique ne suffit plus et le référencement (ou en d’autre terme le SEO) est un outil indispensable pour rendre vos travaux encore plus visible à une cible précise et à votre écoute. 🙂

Avoir un site c’est bien. Analyser chaque page, connaitre son trafic, son évolution est encore mieux. Heureusement le net regorge de logiciels payants ou gratuits, de trucs et d’astuces pour analyser votre trafic et connaitre le comportement de vos internautes. Sont-ils assidus ? Naviguent-ils aisément entre les pages ? La solution, réside en deux logiciels indispensables pour tous webmaster soucieux de connaitre l’envers du décor de son site : Google Analytics (connaitre l’ensemble des données statistiques de son site) et Google Search Console (avoir une idée de son référencement, les faiblesses de son site et le comportement de Google lorsqu’il crawl le contenu de vos pages). Pour ce second point, rassurez-vous j’y reviendrai bientôt. 😉

Bref, une fois sur l’interface Google Search Console, vous observerez que l’ajout d’un sitemap est vivement conseillé pour ajouter plus de visibilité sur votre site internet. Mais en fait, à quoi sert-il ? A t-il une incidence notable sur le référencement de son site ? Éléments de réponses ci-dessous :

Comprendre le principe des sitemaps

Le sitemap était une méthode popularisée par Google afin de simplifier l’indexation de l’ensemble des pages et des contenus du site internet par Google. De format texte ou XML, ce fichier permettait de recenser les pages, images, vidéos et contenus mobiles. Une méthode qui peut s’apparenter à une table des matières dans un livre. Cette astuce permettrait à l’indexation des contenus de votre site dans l’index de Google. Aujourd’hui, la majorité des moteurs utilisent cette technologie.

Cependant n’allez pas croire que l’installation d’un sitemap sur votre site améliorera de manière significative votre référencement ou le positionnement de votre site dans les SERPS, ni même la bonne indexation de votre site sur Google. Cela faciliterai juste le processus d’indexation.

Le sitemap, un outil pour l’indexation des pages internet

Pour mieux comprendre le rôle des sitemap, il est de bon ton de rappeler la façon dont les moteurs de recherches indexent votre site internet. En fait, les moteurs de recherches (Yahoo, Bing et Google) parcours (ou crawl) votre site internet une fois qu’un internaute ait tapé une requête. Google et consorts envoient des robots (googlebot pour Google) parcourir l’ensemble des sites internet pour découvrir les nouveaux contenus, allant de liens en liens et de pages en pages. Au fur et à mesure, les robots cartographieront les moindres recoins de votre site.

Au final, le googlebot peuvent aisément être comparés à un facteur qui vadrouille de ville en ville à la recherche d’une adresse précise. Le sitemap peut s’apparenter à une sorte de GPS, facilitant ainsi la livraison du facteur en lui conférant l’ensemble des données importantes (rues, villes, lieu dit). Or, à quoi bon avoir un GPS si le territoire traversé par le facteur n’est qu’un désert. Sans routes. Sans repères. Le facteur risque de se décourager, et ne verra plus l’intérêt de livrer le courrier qu’il tient dans ses mains.

Le googlebot est tout à fait capable de parcourir sans sitemapl’ensemble des pages de votre site, si ce dernier est consciencieusement bien organisé, avec des menus hiérarchisés et des liens vers toutes les pages que vous voulez indexer.

Le sitemap est donc un outil indicatif aux moteurs de recherches pour faciliter l’indexation de l’ensemble des pages de votre site. Bien que ce soit un petit coup de pouce, il n’égale en rien le travail important du maillage de liens entre vos pages, une arborescence logique des catégories et sous-categories pour faciliter la navigation des robots qui crawl régulièrement votre site internet. Et encore moins de la contenu de vos articles, de la structure de votre site pour augmenter le positionnement de votre page.

NOTE : Google peut se réserver le droit de ne pas indexer une page, la jugeant pas assez pertinente.

Pourquoi un sitemap ?

– Indiquer à Google, les dernières pages créées et accélérer ainsi l’indexation de ces dernières.

– Faciliter l’indexation de différentes versions d’un site international, disponible en plusieurs langues.

Cependant, l’utilité d’un sitemap peut paraitre comme inutile, voir contre-productif dans certaines typologies de sites internet. Ainsi un petit site internet d’une dizaine de pages peut s’avérer improductif, à l’inverse des sites volumineux ou e-commerce proposant des centaines,voire des milliers de produits.

LEXIQUE IMPORTANT :

Crawl : Action produite par les robots des moteurs de recherches à l’exploration des pages de votre site internet.

Googlebot : robot de Google qui crawl votre site internet et index page par page votre site dans l’index de Google.

SERP: Page de résultats d’un moteur de recherche. En d’autres termes : c’est la page de résultats retournée par les moteurs de recherche lorsque l’internaute tape une requête.