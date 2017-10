ReCommerce ou comment acheter un smartphone reconditionné garantie

Vous souhaitez changer de smartphone mais vous n’avez pas le budget pour vous offrir un haut de gamme neuf, il existe des solutions. Vous pouvez passer en revue des sites d’annonces ou passer par des enchères mais êtes-vous sûr de l’état de l’appareil et bénéficie-t-il d’une garantie ? Pour avoir testé ces solutions, on peut faire de bonnes affaires mais également avoir des (mauvaises) surprises. Le site d’e-commerce Recommerce.com propose des smartphones reconditionnés pour le grand public. Même si je n’ai pas testé et qu’il n’est pas le seul site à proposer ce type d’appareils, je pense qu’il peut vite devenir une alternative intéressante.

C’est suite à la lecture du communiqué de Recommerce Group, un expert de la revente, du reconditionnement et de la reprise de smartphones, que j’ai décidé de naviguer sur le site et d’en parler.

Déjà, on voit rapidement que site propose de nombreuses références et c’est écrit en gros. Ensuite, tous les smartphones proposés sont desimlockés. Vous n’avez donc pas à chercher la mention indiquant qu’il est bloqué chez tel ou tel opérateur. Vous êtes tranquille, le smartphone acheté sera utilisable de suite.

Découvrez plus de 70 références de smartphones reconditionnés

Maintenant, là où ce site va se distinguer des solutions évoquées en intro, c’est que leurs appareils d’occasion subissent une batterie de tests, comme un contrôle technique pour votre véhicule : plus de 35 points de contrôle. Ces derniers permettent au site de catégoriser l’appareil et de vous le proposer en affichant en toute transparence ce à quoi vous attendre. Encore une fois : aucune surprise.

Je ne peux témoigner que sur la base les éléments vus sur le site mais justement, je trouve que les indications sont claires. D’ailleurs, un même terminal ou plutôt le même modèle de smartphone peut exister dans plusieurs catégories. Après avoir choisi l’appareil qui vous intéresse, vous pouvez sélectionner la couleur puis la catégorie ou gamme, de « Correct » à « Premium », le prix variant automatiquement.

Vous voulez connaître quelques tarifs, voici quelques exemples :

Samsung Galaxy S7 Edge : de 409,99€ en Premium à 369,99€ en Bon état

: de 409,99€ en à 369,99€ en Samsung Galaxy Note 4 : de 269,99€ en Premium à 219,99€ en Bon état

: de 269,99€ en Premium à 219,99€ en Bon état Apple iPhone 7 Plus : 709,99€ en 32Go et 809,99€ en 128Go, tous les deux en Premium

: 709,99€ en 32Go et 809,99€ en 128Go, tous les deux en Apple iPhone 6S : de 379€ en Premium à 339€ en Bon état

Maintenant, le site ne propose pas toutes les marques et c’est ce qui pèche un peu mais il est probable que le nombre de références augmentera au fur et à mesure. Actuellement, si vous recherchez un appareil de la marque Apple ou Samsung, vous devriez trouver votre bonheur surtout que le site propose un formulaire de recherche assez complet (capacité, couleur, prix,…). Pour les autres marques, il faudra revenir car même si un menu liste également HTC, Sony et Nokia, aucun modèle n’est référencé actuellement.

Autre point à prendre en compte, Recommerce ne propose pas de facilité de paiement, ce qui signifie que vous devrez payer la totalité du prix à la commande. Il est vrai que les tarifs ne sont pas ceux des appareils neufs mais ça peut tout de même ralentir ou bloquer une intention d’achat.

Maintenant, que vous offre ce site par rapport à un autre ? C’est tout simple : les smartphones sont proposés avec une garantie (jusqu’à 12 mois) et sont livrés avec des accessoires neufs. De plus, ils détiennent le label « Mobile Certifié Reconditionné » délivré par Rcube.org.

Enfin, il existe, sur le site, un espace Service Après Vente (SAV) avec un service client joignable du lundi au samedi, une FAQ, un accès aux manuels Utilisateurs et à des procédures ainsi qu’à un formulaire pour déclarer une panne.

Avec tout ça, si vous n’avez pas envie d’aller jeter un oeil, que vous dire de plus ? Ah si, le site devrait bientôt proposer des promotions, des ventes « flash » et une offre de parrainage.