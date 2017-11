RED by SFR propose un forfait 30 Go à 10 € par mois

Décidément, SFR semble être en mal de clients ! Après avoir lancé il y a 15 jours une offre proposant 5 Go d’Internet, les appels, SMS et MMS illimités pour 10€/mois, voilà que l’opérateur relance déjà une campagne de recrutement ! Son offre vient pourtant juste de se terminer mais SFR a décidé qu’il était temps à nouveau de faire des promotions histoire d’attirer de nouveaux clients.

Avant de vous parler de cette nouvelle promotion, sans doute est-il utile de dire que cette promotion est faite par l’intermédiaire de l’offre sans engagement de SFR, RED by SFR. Attention tout de même car cette offre est limitée dans le temps, pour le moment jusqu’au 20 novembre, et elle est exclusivement réservée aux nouveaux clients.

Un petit conseil au passage car vous avez le temps, si vous êtes déjà chez RED mais que vous bénéficier d’une offre moins intéressante, en vous dépêchant, vous avez le temps d’aller chez un autre opérateur et de revenir chez RED. Enfin moi je dis ça, faites comme vous voulez.

Revenons à nos moutons et parlons de cette belle promotion. Elle n’est pas compliquée à comprendre puisque tous les opérateurs ont tendance à faire la même chose, seul de prix fait finalement la différence. Donc RED by SFR propose les appels illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et les DOM hors Mayotte. Les appels sont limités à 3h par appel avec un maximum de 200 personnes dans le mois.

Les SMS et MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en France toujours métropolitaine mais là aussi limités à 200 destinataires par moi.

Un forfait avec 30 Go de données pas mois

Enfin, le forfait inclut pas moins de 30 Go de donnés par mois en très haut débit (4G, 3G). Au-delà de ces 30 Go, SFR procédera au rechargement automatique de votre forfait par seuil de 100 Mo à 2€, sachant 4 recharges seront effectuées maximum, et ensuite internet sera bloqué.

Pour ce prix, vous aurez également SFR Presse qui vous donne accès à une sélection de magazines et quotidiens variés, partout, tout le temps et en quelques clics sur votre smartphone.

Il est enfin possible d’accéder à certaines options avec notamment celle à 1 euro par mois qui vous permettra d’avoir les SMS illimités vers et depuis l’Europe et les DOM. Mais on peut également parler du Double Appel qui est facturé à 2 euros par mois tout comme le Répondeur Visuelle.

Pour souscrire à cette offre, c’est ici