Référencement : Adopter une stratégie dite « longue traîne »

Dans le petit monde du référencement, les mots-clés et expressions clés que taperont vos internautes dans les moteurs de recherches sont divisés en trois catégories bien distinctes : top keywords, la middle tail et la long tail. La première section, et de surcroit la plus importante, concentre souvent toute les attentions des webmasters et référenceurs, puisqu’elle constitue les mots-clés les plus recherchés. La middle tail, comme vous pouvez le deviner, rassemble les mots-clés légèrement moins recherchés. Donc, si vous avez suivi jusqu’ici, la longue traîne concentre les mots-clés moins recherchés, mais très ciblés (sur une zone géographique, un métier en particulier).

TOP KEYWORDS : chaussure

MIDDLE TAIL : chaussure basket, chaussure escarpin

LONG TAIL : chaussure angers, grande chaussure compensée, petite chaussure verte

Qu’est-ce le principe de « longue traîne » dans le choix de mes mots clés ?

Ainsi en SEO, la longue traîne se définit comme un ensemble de mots-clés amenant peu de visites sur votre site, mais permettant de tabler sur des requêtes ciblées d’internautes. En définitive, peut-être que l’expression « petite chaussure verte » ne sera que recherchée 2 fois par jour, mais si l’internaute tape une telle requête sur sa barre de recherche, nul doute que vous serez bien positionner dans les SERP.

S’il est normal de se concentrer sur les mots-clés indispensables à notre activité, il ne faut pas pour autant délaisser les expressions périphériques et mettre toute votre énergie dans cette fameuse top keywords.

Il faut adopter une stratégie complémentaire, un juste équilibre entre requête populaire et requête ciblée. En effet n’oubliez pas que la concurrence est déjà bien présente sur les requêtes dites standards. Ces mots-clés sont comme « verrouillés » par les grandes marques. Oubliez peut-être « fleurs« , « plantes« , et privilégiez davantage « fleurs massifs« , « fleurs champêtres« , ou « plantes grasses pour intérieur« . Il s’agit donc de se positionner sur un très grand nombre de requêtes distinctes sur un nombre important de pages optimisées. Vous perdrez surement en trafic en privilégiant des « requêtes rares« , mais votre taux de clics ne sera que meilleur, tout comme vos conversions.

Comment les utiliser dans ma stratégie SEO ?

Le principe de la longue traîne est plus ou moins ancré selon la nature du projet à référencer et selon le secteur d’activité. Ainsi un site marchand proposant de larges gammes de produits (vente de plantes, arbres, fleurs, graines de fleurs) se verra doté d’une plus longue traîne qu’un site e-commerce proposant une même gamme de produits (vente uniquement de jachère fleurie) ou des sites institutionnels.

Sur un site e-commerce, vous pouvez segmenter vos catégories de mots-clés comme suit :

HOME : Tablez sur la top keywords // Les mots clés qui définissent de façon générale votre activité et les produits que vous vendez.

PAGE CATÉGORIE : Insérez ici des expressions et mots-clés issus de votre middle tail dans le résumé de vos catégories.

PAGE PRODUIT : Insistez sur votre longue traîne dans les titres de pages, métadescription, tags et descriptifs de produits.

C’est pourquoi il est primordial, avant de se lancer dans le référencement SEO et SEA, de cartographier vos mots-clés et de rechercher le champ lexical le plus complet et varié possible. Plus vous utiliserez un langage varié, plus vous toucherez les intentions de vos internautes à vous découvrir. Ouvrez le champ des possibles !

EXEMPLE :

PRODUITS FLEURS POUR APICULTEURS : fleurs avec nectar, fleurs pour rucher, fleurs nectarifère pour apiculteur, fleurs pour abeilles, fleurs pour apiculture, graines de fleurs apicoles, graines de fleurs apiculture, graines de fleurs apiculteurs, graines de fleurs mellifères, mélange de fleurs mellifères, mélange de fleurs apicole, mélange de fleurs apicultures.

Le principe de la longue traîne peut-il se répercuter dans ma stratégie SEA ?

Pour optimiser au mieux votre longue traîne, privilégiez de multiples combinaisons de mots-clés qui décrivent vos articles. Cette stratégie en SEO, peut aussi se traduire par un changement d’orientation dans votre approche avec vos campagnes SEA via Google Adwords. Les enchères de mots-clés génériques comme « fleurs » coûtent en toute logique très cher, puisque beaucoup de vos concurrents cherchent à être bien référencés sur ces mot-clés et que beaucoup de sites internet souhaitent être bien positionnés dessus (sites e-commerce, sites d’experts, sites de conseils, paysagistes, architectes extérieurs, semenciers, jardineries en ligne).

Tout comme le référencement de vos pages en SEO, vos enchères doivent davantage se focaliser sur les requêtes moins évidentes, et donc moins onéreuses, mais plus ciblées. Il faut avoir en tête que l’internaute, dans une recherche sur Google, est dans un processus d’achat. L’avantage de privilégier une longue traîne dans vos annonces et achats de mots-clés est de doper votre taux de transformation. En effet, l’internaute sera bien plus à même d’acheter votre article, s’il arrive sur la bonne page du produit de votre site marchand en tapant dans sa barre de recherche « jachère fleurie mellifère pour apiculteur« . La probabilité qu’il achète est bien plus forte que si il avait tapé « mélange de fleurs » sans préciser la nature des fleurs.

Pour vos campagnes Adwords, privilégiez des mots-clés ciblés pour répondre aux attentes de vos internautes. La probabilité de répondre à sa demande sera plus forte et le taux de transformation sera bien plus important. Avec un meilleur taux de clic et de conversion, sur des enchères plus basses, vous gagnerez en efficacité et obtiendrez un meilleur ROI (retour sur investissement).

Conclusion

TOP KEYWORDS :

– Termes génériques, basiques.

– 2 mots grand maximum

– Grandes concurrences sur ces mots-clés

– Taux de conversion bas car champ lexical trop large et concurrence féroce

– 20% du trafic en moyenne sur votre site internet

MIDDLE TAIL :

– Difficile de définir un terme dans le middle tail.

– Termes plus précis

– Concurrences moyennes

– Taux de conversion moyen

LONG TAIL :

– Terme très précis

– 3 à 5 mots

– Concurrences faibles, car les mots-clés sont moins populaires

– Taux de conversion élevé

– 80% du trafic en moyenne sur votre site internet

– Très bon ROI