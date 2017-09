Shopify, une solution e-commerce pour le dropshipping

Shopify apporte une solution multifonctions pour les entrepreuneurs qui veulent diminuer leurs frais de gestion et booster leurs ventes en ligne, découvrons comment ?

Le concept du dropshipping

Dans le commerce traditionnel, quand vous voulez vendre un produit, vous devez disposer d’un local pour le stocker et/ou d’un magasin pour le vendre, et bien sur du personnel et des moyens logistiques. Si le e-commerce a rendu la boutique virtuelle, et donc supprimé une bonne partie de ces charges, Le drop shipping lui fait mieux : plus de magazine, ni de stock à gérer, puisque c’est le fournisseur se charge de la livraison. Tout ce dont vous avez besoin c’est un site e-commerce, Bien sur vous restez le seul interlocuteur du client, et responsable vis-à-vis du client, de la livraison et de la qualité des produits ; d’où l’importance de savoir choisir vos produits et vos fournisseurs.

Le Dropshipping en France est idéal pour les auto-entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises, ne disposant pas des moyens financiers pour couvrir le BFR (le besoin en fond de roulement), qui nous obligeait auparavant, à faire des emprunts bancaires.

Shopify, le site pour dropshipping

Shopify est une solution e-commerce multifonctions, qui se charge de toutes ces taches qui demandant beaucoup de temps, citons en :

La conception et réalisation d’un site e-Commece, blog inclut

L’hébergement de votre site, avec une certification SSL permettant de sécuriser les données et les transactions de vos clients sur votre site.

La gestion de votre boutique : tout ce qui concerne vos clients et vos transactions commerciales (gestion des stock des articles, des commandes et livraisons)

Un tableau de bord synthétique et analytique de vos ventes et chiffres d’affaires. Ce qui vous permet de prendre des décisions rapidement.

Le référencement de votre site : la plateforme vous permet d’optimiser votre site pour un meilleur positionnement sur Google, et de créer un blog avec un contenu à forte valeur ajouté. çà Google adore ! Vos clients peuvent même laisser leur évaluation de vos produits, et bien sur les médias sociaux comme facebook, y sont intégrés. Vous pouvez également analyser le trafic de votre site, et détecter les canaux de communication, qui ont le meilleur retour sur investissement pour vous.

Une solution mobile friendly : Presque la moitié des recherches et des commandes de produits, se fait actuellement, via un mobile. D’où l’importance que votre site, soit « mobile friendly » çàd qu’il offre une ergonomie adaptée pour les mobiles ; ce qui permet à vos clients de naviguer facilement sur votre site et de passer leur commandes à partir de leur mobile. Autrement, il quitterait votre site, dès les premières secondes.

Et enfin, shopify offre un service 24/24 et 7/7 par e-mail, chat ou téléphone. Il y a même une université e-Commerce ou vous trouverez une documentation abondante sur le commerce en ligne.

Il n’y a peut être rien de révolutionnaire en tout çà, mais le plus important, c’est que vous économisez ce temps énorme, que vous pourriez perdre à installer et gérer toutes ces fonctions, et donc l’utiliser pour vous focaliser sur la partie rentable de votre business : vendre et générer du chiffre.

Créer son logo avec un nom devient un jeux avec shopify

Nous savons tous l’importance de créer une bonne identité visuelle pour une marque.

Il faut dire que les concepteurs de shopify ont pensé à tout, car ils ont intégré un créateur de logo se charge du design de votre logo, comme le ferait un designer.

Voilà maintenant que vous avez découvert shopify, il vous reste de l’essayer, et juger vous-même de cette solution.