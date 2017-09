Somfy présente son thermostat connecté 

Je ne pense avoir besoin de vous présenter la société Somfy, leader mondial de l’automatisation des ouvertures de la maison et du bâtiment. Par contre saviez-vous qu’elle développait des objets connectés liés au confort de l’habitat ? Parmi ces derniers, Somfy vient de présenter son thermostat connecté, un produit qui vient compléter la gamme de ceux dédiés au confort thermique. Utilisable de façon indépendante ou associé à la box domotique de la marque, le thermostat est entièrement pilotable via un terminal mobile.

Ce thermostat intelligent, rapide à installer, est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage du marché. Grâce à ces deux capteurs intégrés (température et humidité), il va analyser l’environnement et va être capable, après une intervention de l’utilisateur, de proposer des programmations personnalisées.



Simple d’utilisation, il est pilotable facilement via l’application compatible iOS et Android ou directement sur le boîtier via une interface tactile.



L’objectif d’un thermostat, connecté ou non, est d’aider à atteindre le meilleur confort possible dans son habitation mais également à faire des économies en adaptant le chauffage. En installant ce module en version connectée, on peut disposer en temps réel du montant estimatif de sa prochaine facture et par la même occasion prendre connaissance de conseils pour améliorer la consommation et réduire les dépenses.

Le thermostat dispose même d’une fonction prenant en compte la géolocalisation du propriétaire afin d’automatiser l’augmentation de la température à son approche (et inversement).

Le thermostat peut être associé avec des applications tierces telles que IFTTT, Google Home ou Amazon Alexa.

Le thermostat connecté signé Somfy est disponible en deux versions : 169€ pour la version filaire et 199€ pour la version radio. Ils bénéficient d’une garantie de deux ans et sont disponibles sur le site marchand de la marque ou dans les magasins de bricolage et chez les installateurs professionnels. A titre d’exemple, la version radio est proposée à 179€ chez Castorama.