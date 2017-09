Super High : les 3 premiers épisodes de la série Blackpills seront diffusés sur TMC

Avez-vous entendu de Super High ? Il s’agit d’une mini-série au casting international dans laquelle joue l’humoriste, producteur et acteur Kev Adams. Alors qu’elle est attendue pour le 25 septembre prochain sur Blackpills, il semble que la plateforme de streaming ne soit pas la seule à proposer Super High. La chaîne TMC qui appartient au groupe TF1 va diffuser les 3 premiers épisodes de Super High.

Vous préférez regarder vos séries à la TV ou sur votre écran d’ordinateur et vous n’êtes pas encore sûr que Super High vous plaise, alors soyez devant votre écran le lundi 25/09 à partir de 22h55. La chaine TMC va diffuser en exclusivité les trois premiers épisodes de Super High. Par contre, pour connaître la suite de cette mini-série créée par Edouard Pluvieux, il faudra nécessairement passer par l’application Blackpills (iOS ou Android).

Je rappelle que le héros principal de cette série, Kev Adams, se rend compte que le cannabis qu’il s’est mis à fumer suite à une rupture amoureuse lui donne de supers pouvoirs. Dans cette aventure, l’acteur français fait équipe avec le top model Sarah McDaniel qui joue le rôle de Faith et avec le youtuber DeStorm Power qui devient Chopper. Dans cette série qui mélange comédie et action, notre trio va affronter quelques ennemis dans des scènes qui risquent de bien nous faire rire.

Comme je ne sais pas si vous avez déjà lu mes précédents articles sur cette série, je ne peux m’empêcher de vous remettre les bandes d’annonce.

I always wanted to be a superhero ! September 25th on @blackpillsFR > https://t.co/NCjJSILzn2 #webserie #miniserie #biglove ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/pbFPICBy5w

— Kev Adams (@kevadamsss) September 4, 2017