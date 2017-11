Test des écouteurs sans-fil Vsllcau

Vous cherchez des écouteurs sans-fil mais vous n’avez pas le budget pour vous offrir le produit d’une marque connue, n’hésitez pas à naviguer sur le web pour trouver des écouteurs qui rentrent dans votre budget. Pour vous aider dans cette démarche, j’ai testé les écouteurs sans-fil VsllCau vendus en ce moment à moins de 20€. Voici ce que j’en ai pensé.

Déballage

Les écouteurs sont livrés dans une petite boîte en carton contenant quelques mentions relatives au produit mais aucun visuel ni logo.

A l’intérieur, on découvre un étui ou plutôt une petite boîte de rangement pour les écouteurs, des embouts de rechange, un mini câble USB et un guide.

Les écouteurs et les accessoires pouvant tous tenir dans cet étui, ils seront bien protégés en cas de non utilisation ou lors du transport.

Caractéristiques

Les écouteurs sans-fil Vsllcau, résistants à la transpiration, sont compatibles avec la technologie Bluetooth 4.1 et peuvent être appairés avec deux terminaux différents. Ils disposent d’une puissance de sortie de 2 x 3mW.

Ils sont alimentés par une batterie lithium de 110mAh qui confère à l’appareil une autonomie de 8h en conversation (en lecture) et de 20h en veille. Elle se recharge en 1,5h via un port micro-USB.

Présentation

Au premier abord, le produit ressemble à des écouteurs d’une marque bien connue. J’ai moi-même eu cette impression mais on m’a également fait la remarque plusieurs fois.

Le produit est entièrement conçu en plastique. Cela se ressent principalement au niveau des deux blocs noirs qui sonnent un peu creux. Le modèle testé est entièrement noir avec une touche de rouge en guise de logo.

Chacun des écouteurs est muni d’un tour d’oreille pour permettre un meilleur maintien. Malheureusement, ces derniers sont un peu trop flexibles à mon goût dans le sens où vous ne pouvez pas leur donner une forme pour qu’ils épousent encore plus le contour de votre oreille. Quelle que soit l’action réalisée, ils reprennent leur position initiale.

Au final, ils sont là plus pour éviter toute perte des écouteurs plus que pour épouser la forme de l’oreille, comme le font certains autres écouteurs, certes plus chers il faut le dire.

Les deux oreillettes sont reliées par un câble plat qui évite de passer plusieurs minutes à démêler le tout quand on les sort de sa poche ou de son sac.

C’est sur l’écouteur droit que sont situés tous les boutons physiques. Une petite lettre (L ou R) indique de quel côté placer chaque oreillette.

La touche Power est très bien intégrée puisqu’elle est dissimulée dans le logo rouge. Visuellement, on ne différencie pas les deux logos et pourtant, il est possible d’appuyer sur celui de droite. On verra que ce bouton a plusieurs fonctions.

Deux petits boutons sont positionnés sur le dessus et au milieu de ce même écouteur. Ils correspondent aux touches de navigation et de volume.

L’emplacement pour brancher le câble micro USB (et recharger la batterie) se trouve sous l’écouteur, dissimulé par un cache en caoutchouc. Le cache tient en place mais je ne suis pas sûr qu’il tienne le choc après de nombreuses manipulations. De plus, comme il ne s’écarte pas complètement, le câble micro-USB n’est pas totalement enfoncé mais cela n’empêche pas le chargement.

Appairage et utilisation

L’appairage avec votre appareil est vraiment très simple. D’un côté, vous avez juste à allumer les écouteurs et de l’autre à attendre la détection automatique du périphérique intitulée « V9 » depuis le menu Paramètres / Bluetooth de votre terminal.

L’avantage de ce modèle est qu’il supporte l’appairage de 2 terminaux différents. Pour avoir testé, vous pouvez appeler depuis un smartphone alors que vous venez de raccrocher depuis la ligne de votre autre smartphone.

Un appui prolongé sur le bouton Power aura pour effet d’allumer ou d’éteindre les écouteurs, étape matérialisée par un message vocal « Power On » ou « Power Off ».

Si votre terminal est à proximité, ce message est suivi d’un autre message : « Connected ». Les écouteurs vous signalent également par un message du même type quand vous êtes hors de portée du Bluetooth.

Les deux petites touches situées sur le dessus permettent d’interagir sur le volume mais également sur la navigation dans votre playlist musicale : un appui prolongé passe à l’extrait suivant (ou précédent suivant la touche) alors qu’une pression courte augmentera (ou diminuera) le volume. Le changement de plage est également signalé par un « bip ».

Si vous arrivez au volume max délivré par les écouteurs et que vous appuyez une nouvelle fois pour augmenter ce dernier, les écouteurs émettent un bip des plus désagréables. Attention à vos oreilles ! Au moins vous êtes prévenus et vous ne recommencerez plus.

En plus de leurs fonctions d’écoute, les oreillettes peuvent faire office de kits mains libres. Connectés en Bluetooth à votre smartphone, vous allez pouvoir utiliser ces écouteurs pour converser avec vos correspondants. Aucun de mes interlocuteurs ne s’est plaint : on entend bien et on nous comprend bien.

En mode kit mains-libres, les touches de volume restent évidemment accessibles tandis qu’un clic sur Power permet de prendre un appel et de raccrocher. D’ailleurs, dès qu’un correspondant vous appelle, les écouteurs vous dictent le numéro…en anglais.

Vous pouvez aussi rappeler votre dernier correspondant en double cliquant sur Power. Un message vocal vous confirme l’action réalisée. Si ce n’est ce que vous vouliez faire, réagissez vite.

Pour des écouteurs vendus à ce tarif, j’ai trouvé la qualité du son plutôt correct et même après plusieurs mois d’utilisation, je n’ai noté aucune détérioration du son ou des écouteurs, alors même que je les ai utilisé sous la pluie et en faisant quelques séances de footing. Même le cache de la prise micro-USB est toujours en place.

Batterie et autonomie

Comme indiqué un peu plus haut, les écouteurs intègrent une batterie de 110mAh qui, selon la marque, correspond à une autonomie de 8 heures.

Dans les faits, vous pouvez effectivement compter sur environ 8h d’autonomie. C’est plutôt rassurant de voir que le chiffre communiqué soit celui obtenu en conditions réelles.

Une fois la batterie déchargée, il vous faudra patienter un peu plus de 1,5h pour qu’elle retrouve sa pleine capacité.

Ce que je trouve dommage, c’est que les écouteurs ne préviennent pas assez en avance du statut « batterie faible ». Dans ce cas, une voix vous indique » battery low » une seule fois et quelques minutes ensuite, les écouteurs s’éteignent sans autre avertissement.

Quand vous branchez le mini câble USB pour recharger les écouteurs, la led s’allume en rouge jusqu’à charge complète, matérialisée par une led bleue.

Prix et disponibilité

Ces écouteurs sans-fil Vsllcau sont actuellement disponibles sur Amazon au tarif de 17,99€.

Conclusion

Les écouteurs Vsllcau surfent un peu sur la mouvance des écouteurs pour sportifs : ils sont sans fils, ils sont munis d’un arc pour une meilleure accroche et sont résistants à la transpiration pour une utilisation en (presque) toute condition.

Ces écouteurs conviendront à ceux qui recherchent des accessoires sans fils à bas prix et qui ne sont pas trop regardants sur la qualité.