Twitter – Fin des 140 caractères et sauvegarde de tweet

Twitter est en constante évolution histoire de tenter de conserver son attrait, et dernièrement justement, le réseau social a même été jusqu’à toucher à sa fameuse limite des 140 caractères. Personnellement, je trouve cela dommage mais bon. L’autre évolution attendue concerne la lecture des tweets pour plus tard.

Aujourd’hui, quand on parle de 140 caractères, la plupart des personnes savent tout de suite qu’il s’agit de Twitter. Alors que le réseau résistait jusqu’ici à toucher à ce qui le caractérise sans doute le plus, il semblerait que ça y est, Twitter ait franchi le pas et ait décidé de donner la possibilité à certains d’utiliser plus de 140 caractères dans un tweet.

Je ne suis pas pour très clairement que Twitter généralise cette possibilité car je pense que cela signerait la fin de Twitter. Après, je ne peux pas nier que cette limite est fortement contraignante parfois et que quelques caractères de plus ne ferait pas de mal, mais bon.

Bref, pour le moment de toutes les manières, il semblerait que Twitter agisse de la sorte en guise de test. D’ailleurs seul un petit groupe d’utilisateurs a accès à ce changement et d’ailleurs le compte d’@UnSimpleClic a la chance de pouvoir en profiter. J’ai un autre compte, personnel cette fois-ci, qui lui est resté en 140 caractères.

De manière officiel, Twitter a annoncé par l’intermédiaire de l’un des ses responsables produit, Jesar Shah, travailler sur l’enregistrement privé des tweets. En gros, Twitter serait en train de développer une fonctionnalité qui consisterait à appuyer sur un simple bouton pour ajouter aux signets un tweet. Cette gestion des favoris serait en plus confidentiel.

C’est important de noter qu’aujourd’hui, il est possible de sauvegarder des tweets en détournant la fonction j’aime. On comprend assez facilement qu’il s’agit d’une solution très loin d’être satisfaisante et pourtant elle est très utilisée. Et oui, les j’aime sont tout d’abord publics, on peut donc voir ce que vous aimez.

Hi Twitter! Many of you (especially in Japan!) have said you’d like to be able to easily + privately save Tweets for later. Right now, people bookmark Tweets by liking, DM-ing to themselves, or Retweeting. But this could be easier. https://t.co/iQ9W9mB1uV

— jesar 💭 (@jesarshah) 9 octobre 2017