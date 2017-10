Un crossover entre The Walking Dead et Fear the Walking Dead est annoncé [Série]

La chaîne américaine AMC qui produit la série The Walking Dead et son préquel Fear the Walking Dead, annonce que l’univers des deux séries sera réuni le temps d’un épisode.

Alors que la 3ème saison de Fear The Walking Dead est sur le point de se terminer et que The Walking Dead fera son grand retour le 22 octobre prochain, la chaîne américaine AMC a fait savoir que les séries finiront bel et bien par se croiser grâce à la production d’un crossover entre ces deux séries phares.

Il semblerait qu’un personnage de l’une des séries traversera l’univers de l’autre mais nous en serons davantage dans les semaines à venir comme l’a promis AMC.

C’est durant le Comic-Con que Robert Kirkman, le créateur des deux séries a déclaré :

Nous voulons que les deux séries aient leur univers, racontent leurs histoires et fassent leur propre truc. Je pense que nous sommes arrivés à un point où Fear The Walking Dead a sa propre identité et que nous pouvons jouer maintenant.

