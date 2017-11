Wiko dévoile une édition Mon Précieux du Wiko VIEW

Au mois de septembre dernier, la marque marseillaise Wiko annonçait la sortie de son Wiko VIEW. Seulement deux mois plus tard, ce dernier fait de nouveau parler de lui mais d’une façon une peu particulière. C’est à travers le dernier clip de Soprano, une figure emblématique de la marque en ce moment que l’on découvre une édition spéciale du Wiko VIEW, un smartphone intitulé » Mon Précieux ».

D’un point de vue technique, cette version partage toutes les caractéristiques du modèle standard Wiko VIEW, à savoir un processeur Snapdragon, 3Go de mémoire vive, 32Go d’espace de stockage et un écran borderless HD+ de 5,7″ au format 18:9. Pour la photo, on retrouve les deux mêmes capteurs : 16Mpx à l’arrière et 13Mpx en façade. Par contre, il est accompagné de plusieurs surprises.

Le pack Mon Précieux est constitué d’une coque dédiée Soprano et du smartphone intégrant 8 fonds d’écran et 3 sonneries personnalisés. Avec ces quelques éléments, on entre dans l’univers du chanteur avec des fonds d’écran spécifiques haut en couleurs et des sonneries remixées de ses titres Mon précieux, Mon Everest et Roule.

Si vous êtes fan du chanteur, ce pack édition spéciale peut vous rapprocher encore plus de lui. En effet, vous aurez l’occasion, si vous êtes tirés au sort (1000 gagnants avec 2 places), de rencontrer Soprano lors d’une séance privée de dédicaces. Vous trouverez de plus amples informations sur le site wiko mobile.

Si ce nouveau smartphone vous plaît, ne vous inquiétez pas, vous êtes encore dans les temps. L’édition Mon Précieux sera disponible à partir du 14 novembre au tarif de 199€, le même tarif que le modèle standard. Par contre, vous pouvez d’ores et déjà le pré-commander (depuis le 08/11 jusqu’au 14/11).

Vous vous demandez où l’acheter ? Ce sera sur le site wiko mobile mais aussi sur soprashop ainsi que chez tous les revendeurs partenaires de la marque dont Fnac, Carrefour, Darty, Rue du Commerce ou Boulanger.