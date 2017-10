Wiko Mobile annonce la sortie du Wiko Sunny 2 Plus

Depuis le début du mois de septembre, la marque française Wiko Mobile a déjà annoncé la sortie de cinq nouveaux smartphones dont les appareils de la gamme Wiko VIEW et des déclinaisons grand format d’autres références. Le dernier en date était le Lenny 4 Plus annoncé en début de semaine dernière. A la fin de cette même semaine, Wiko a annoncé la sortie du Sunny 2 Plus.

Comme cela semble « à la mode » chez Wiko, le Sunny 2 Plus correspond à une version plus grande mais également plus costaud du Wiko Sunny 2 dévoilé cet été. Cette fois, même si la diagonale de l’écran augmente, le Wiko Sunny 2 Plus conserve des proportions qui devraient intéresser tout le monde, sous-entendu même ceux qui ont de petites mains.

Avec le Sunny 2 Plus, Wiko a décidé d’augmenter la taille de la diagonale d’un pouce : on passe d’un écran 4″ sur le Sunny2 à un écran 5″ sur le Sunny2 Plus. Wiko ne s’est pas limité à augmenter la taille de l’écran : le reste de la fiche technique est un peu revu à la hausse.

Le Sunny 2 plus est doté d’un processeur Quad-Core cadencé à 1,3Ghz, de 1Go de mémoire vive et de 8Go d’espace de stockage. Comme les autres appareils de la marque, celui-ci comprend un emplacement pour une seconde carte Sim ou pour une carte micro-SD (64Go max).

Par rapport au Sunny2, ce nouveau smartphone bénéficie de deux fois plus de RAM (1Go contre 512Mo), d’un processeur un poil plus véloce (1,3Ghz contre 1,2Ghz) et d’une capacité de stockage plus importante pour la carte mémoire (64Go contre 32Go max).

Comme indiqué un peu plus haut, le Wiko Sunny2 Plus propose un écran TFT de 5″ offrant une définition FWVGA (854 x 480px). Cette diagonale vous permettra d’ailleurs d’afficher plusieurs fenêtres en même temps grâce à l’option Multifenêtre.

Tout comme son petit frère, le Sunny2, la version « Plus » embarque un capteur photo principale de 5Mpx proposant différents modes dont Pro, Nuit et Rafale ainsi qu’un capteur spécial selfie de 2Mpx.

La connectivité proposée sur le Sunny2 Plus est identique à celle du Sunny2 : Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, USB 2.0, GPS et 3G+.

Sous cette coque aux dimensions de 146,3 x 73,7 x 9,8 mm, Wiko a installé une batterie de 2000mAh qui lui confère une autonomie théorique de 333h en veille et de 10h en communication (3G). Là aussi, Wiko est parvenu à équiper son appareil d’une batterie plus conséquente (2000mAh contre 1300mAh) dans une coque plus fine (mais plus grande et plus large).

Concevoir un entrée de gamme à moins de 70€ n’empêche pas Wiko de livrer son Sunny2 Plus sous Android 7 Nougat avec son interface maison Wiko UI. Le Sunny2 disponible depuis un peu plus de 2 mois était livré sous Android 6 Marshmallow.

Concernant le tarif, Wiko marque une légère différence entre le Sunny2 équipé d’un écran 4″ et le Sunny2 Plus doté d’un écran 5″ d’une fiche technique mieux dotée. Si vous pouvez ajouter quelques euros, n’hésitez pas et préférez le Sunny2 Plus vendu 69,99€ au Sunny2 vendu 59,99€.

Il est disponible depuis le 9 octobre sur Wiko Mobile et sur les sites marchands partenaires. Il existe en 5 couleurs métalliques et brillantes : noir, argent, or, bleen et vert.