Xavier Niel reconnait que l’attente de la Freebox V7 ne peut plus durer

Le Freebox Revolution a fait son temps. Annoncée fièrement il y a pratiquement 7 ans maintenant, la précédente véritable Freebox a fait son temps et il serait temps d’en changer. Si nous sommes tous d’accord sur le sujet depuis pas mal d’années, du côté de Free et de Xavier Niel, on s’amuse avec nos nerfs. Mais cela ne peut plus durer, la future Freebox V7 ne va pas pouvoir être indéfiniment retardée, il y a un moment où on ne peut plus le retarder l’inéluctable. Non, ce n’est pas moi qui le dit mais bien Xavier Niel en personne!

Oui, vous vous lisez bien, sans donner de date exacte malgré tout, Xavier Niel semble vouloir passer à l’attaque et a (enfin) concédé, qu’il va falloir à un moment qu’on ait (Free) une nouvelle box. Il reconnait au passage que les retards à répétition de la Freebox V7 ne peuvent pas durer éternellement.

On a tenté de retarder ça mais il y a un moment où on ne peut plus le retarder. Donc on va revenir avec une nouvelle box, et aller recréer du buzz et refaire de la croissance

Vous l’aurez compris, la Freebox V7 devrait être la prochaine grosse annonce de Free. Reste à savoir quand est-ce qu’elle aura lieu. En effet, Xavier Niel n’est pas aller jusque là, donner davantage de détails sur la date de l’arrivée de la Freebox V7. Mais de mon côté, j’aime à penser que s’il en parle ainsi aujourd’hui, c’est que cela ne devrait plus trop tarder demain.

