Blackpills fête Halloween avec la mini-série Urban Nightmares

Que se passe-t-il la nuit du 31 octobre un peu partout sur le globe ? C’est Halloween ! Les jeunes et les moins jeunes se déguisent et passent de porte en porte pour réclamer des bonbons avec la formule « Trick or treat! ». Certains autres vont plutôt se rendre à des soirées costumées ou tout simplement se réunir en famille ou entre amis. Blackpills a décidé de marquer le coup en annonçant, pour cette nouvelle semaine, une série intitulée Urban Nightmares – Facing the unexplainable. La semaine dernière, la plateforme n’avait dévoilé que quelques secondes sur son compte twitter. Depuis hier, Urban Nightmares est disponible, une série qui risque de nous donner quelques frayeurs.

Dans cette mini bande annonce, on imagine une bande de jeunes réunie pour une soirée « esprits es-tu là ? », une soirée où on essaye d’entrer en contacts avec des esprits. On y voit une jeune femme qui porte une bougie et une autre personne qui semble filmer la scène. Tout se passe bien jusqu’à ce qu’une forme qui ressemble à un esprit « crève » l’écran… accompagné du cri des jeunes. Rêve ? Cauchemard ? Réalité ? Il faudra regarder la nouvelle série Blackpills pour le savoir.

Dans la série, disponible depuis hier fin de journée, seuls les deux premiers épisodes sont disponibles pour le moment. Un troisième le sera dès ce soir minuit.

Sans tout raconter du premier épisode, Urban Nightmares démarre avec des scènes qui peuvent choquer les plus jeunes ou les plus sensibles. La série revient sur un événement du mois de juin 2009 où deux policiers ont été tués dans d’atroces conditions. Huit plus tard, l’auteur du massacre de Santa Vista n’a d’ailleurs toujours pas été arrêté et le seul suspect s’est volatilisé.

Ce thriller, présenté sous forme de documentaire, nous présente Lt Wayne Morris, un des inspecteurs de l’enquête, des interviews et vidéos de l’époque… Derrière tout ceci, on évoque le fait que ces meurtres sordides pourraient être la conséquence d’un rite satanique.