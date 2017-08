Atari prépare bien une nouvelle console

La nostalgie et le retrogaming étant à la mode dans le secteur des jeux vidéo, pourquoi le créateur de Pong ne pourrait pas revenir sur le marché. Non, Pong n’est pas le héros d’un dessin animé mais tout simplement le nom du premier jeu vidéo populaire. La société Atari, qui a commercialisé Pong a confirmé vouloir revenir sur le marché.

Avant les consoles Nintendo, Sega puis Microsoft et Sony, il y a eu les machines de la marque Atari. Elles peuvent même être qualifiées de premières consoles à succès avec des titres comme Breakout ou Asteroids. Évidemment, à moins de s’intéresser à ce sujet ou d’avoir la quarantaine, il est compliqué de s’en rappeler. Les consoles n’avaient pas les mêmes formes ni la même puissance que celles d’aujourd’hui mais elles ont permis à des jeunes et à des moins jeunes de tomber sous le charme des jeux vidéo. Quant aux manettes, elles ressemblaient plus aux joysticks PC qu’on a pu utiliser par la suite qu’aux gamepads actuels.

Ressortir les anciennes consoles et anciens jeux étant revenu à la mode, il n’y a pas de raison que Nintendo et Sega (avec AT Games puis avec sa collection Sega Forever) soient les seuls à surfer sur cette vague. Atari travaille sur le développement d’une toute nouvelle console qui s’appuierait une technologie PC. Ce n’est ni une rumeur ni une extrapolation venant de je ne sais où mais tout simplement une déclaration du président d’Atari, Fred Chesnais.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose à part que le projet s’appelle Ataribox. Le teasing vidéo nous montre un objet fait de bois et de métal mais c’est probablement pour le côté nostalgique. La société n’a divulgué aucune autre information, que ce soit la date de sortie visée ou les futures caractéristiques de la machine.