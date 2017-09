Comment connaitre la réelle couverture 3G/4G autour de chez vous ?

Depuis de nombreuses années, on nous dit encore et encore que les opérateurs couvrent une très grande partie du territoire et de la population. Maintenant, est-ce que cela reflète vraiment la réalité ? Comment en être sûr quand d’un côté on vous dit que tout va bien et que de l’autre vous galérez pour capter et profiter d’une connexion décente pour surfer voire plus. Jusqu’à maintenant, il fallait faire confiance aux opérateurs – et je ne cherche pas à les critiquer – mais désormais il existe un outil pour vérifier la couverture autour de chez vous. De plus, cet outil Mon réseau mobile nous livre des informations sur la réelle couverture des opérateurs.

Via cette application disponible sur le web, vous allez pouvoir interroger une carte pour connaître la couverture 3G / 4G dans votre commune, à votre adresse mais pourquoi pas sur le site à visiter pour un déplacement professionnel ou encore sur votre lieu de vacances. Avec Mon Réseau Mobile, l’outil cartographique de l’Arcep, tout devient plus simple.

Je rappelle que l’Arcep est l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L’une des missions de cette autorité est justement d’améliorer l’information transmise aux utilisateurs concernant la couverture et la qualité des services de télécommunication.

En vous rendant sur le site monreseaumobile.fr, vous accédez à une carte sur laquelle viennent se positionner quelques écrans : légendes de la carte, choix de l’opérateur ou options complémentaires (voix / SMS ou data,..).

Pour connaître la couverture chez vous ou proche de chez vous, il suffit de saisir le nom de votre commune ou votre adresse complète dans la fenêtre située dans le coin supérieur droit. En validant, la carte zoom pour afficher la sélection et la couverture des opérateurs. Il ne vous reste plus qu’à switcher entre les opérateurs (fenêtre dans le coin inférieur droit).

Le résultat est instantané : vous découvrez si votre zone est couverte et par quel(s) opérateur(s). C’est vraiment bien fait. Ça vous indique si vous pouvez bénéficier de la voix (et SMS) et de la data ainsi que la qualité de cette couverture.

Je me suis également amusé à tester le second onglet du site, celui proposant de vérifier la couverture dans les transports. Ça vous permet d’anticiper votre déplacement en vérifiant si vous allez avoir du réseau. Je vous invite à essayer car vous risquez d’avoir quelques surprises.

De mon côté, j’ai souhaité connaître la couverture sur l’autoroute A1 (depuis Paris). On se rend compte avec les écrans ci-dessous que la couverture est inégale. D’après ce que je comprends, elle a été évaluée en vérifiant le signal de façon régulière. Le résultat est retranscrit avec des pastilles de couleur : vert pour réussite (3G ou 4G) et rouge pour échec. On voit par exemple qu’il ne faut pas prendre ce chemin si on est abonné Free.

Cet outil apporte également d’autres informations intéressantes puisqu’il indique la couverture de chaque opérateur pour l’ensemble du territoire. Finalement, les chiffres ne sont pas aussi bons que ceux communiqués par les opérateurs eux-mêmes.

A titre d’information, vous pouvez vous rendre compte que les opérateurs ne couvrent que 65% du territoire en 4G (pour les meilleurs). Par contre, les chiffres liés à la couverture de la population semblent plus en phase avec les annonces des principaux intéressés : plus de 90% de la population est couverte.

Si vous intéressez à ce sujet, sachez qu’il existe des rapports de l’Arcep suite aux enquêtes effectuées. Ces documents sont remplis d’informations intéressantes et illustrés par des graphiques.

On y découvre que des tests ont été effectués pour calculer un taux de réussite au site internet en moins de 5s, par type de zones d’habitation (rurales, denses,…). Là encore, on en apprend de belles : Toutes zones confondues, l’accès au site internet en moins de 5s s’effectue dans moins de 50% des cas chez Free. La moyenne est de 68% et c’est Orange qui domine avec un accès dans 3/4 des tests.

Les résultats augmentent si on passe à un accès en moins de 10s mais encore une fois Free est bon dernier avec une progression moindre que les autres.

Ces mesures ont été réalisées sur 30 sites internet parmi les plus fréquentés en France. On y trouve bien évidemment Google, Amazon, Facebook, Twitter, mais aussi Voyages SNCF, YouTube ou encore Waze.

Sur le site de l’Arcep, vous trouverez également un outil pour explorer rapidement les résultats. Vous pouvez ainsi intervenir sur les lieux de vie ou les transports et lire en temps réel les résultats obtenus, par opérateur et par utilisation (appels, sms, navigation, vidéo et débit)

Il existe ce même type d’analyse pour le streaming vidéo ou la réception de fichiers.

Si vous voulez prendre connaissance des rapports complets, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur les liens : voix et sms / data. Maintenant, si vous voulez un rapide résumé de tout ceci, même si je vous conseille de consulter les documents, le bilan de l’enquête indiquée sur le site de l’Arcep est le suivant :