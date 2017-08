Comment suivre la conférence Galaxy Unpacked dédiée au Note 8 ?

Avant l’ouverture du Salon IFA 2017 qui se déroulera à Berlin du 1er au 6 septembre 2017, il y a un événement high-tech qu’il ne faut pas rater : la conférence Samsung Galaxy Unpacked. A cette occasion, Samsung va dévoiler le Galaxy Note 8. Après l’échec du Galaxy Note 7 pour les raisons de nombreuses fois évoquées, le constructeur coréen doit faire les choses en grand pour séduire de nouveaux les fans de la phablette.

Ça tombe bien, premièrement, c’est la baseline pour le Galaxy Note 8 : « Do bigger things » et deuxièmement, je vous indique comment suivre cette conférence en direct live. L’événement débute à New York aujourd’hui à 10h (heure locale) mais la diffusion aura lieu à partir de 11h (heure locale), soit 17h à Paris.

Find out what it means to do bigger things on 08.23.2017. pic.twitter.com/xsbqdP0QBM — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 20, 2017

Même si de nombreuses informations dont la fiche technique et des photos ont fuitées depuis quelques mois, je propose seulement de vous expliquer comment suivre l’événement. Je ne manquerai évidemment pas de revenir sur le Galaxy Note 8 une fois l’événement passé.

Je vous préviens, si vous ne souhaitez rien rater, il est vivement conseillé de vous inscrire sur le site Samsung. Cela permet d’être averti du début du streaming. Rassurez-vous, vous avez juste à saisir quelques infos dont votre adresse email.

Comme chaque année, un compte à rebours défile pour indiquer le début de l’événement : le 23/08/2017 à 17h.

Depuis le site web Samsung dédié à l’événement :

Il vous suffit de lancer votre navigateur internet préféré puis de vous rendre à l’adresse suivante : Galaxy Unpacked

Depuis YouTube :

Comme chaque année, vous pouvez opter pour YouTube, plateforme sur laquelle sera retransmise la présentation officielle du Galaxy Note 8.

Depuis l’application Unpacked 2017 :

La dernière solution pour visionner l’événement est de télécharger l’application gratuite Unpacked 2017. Elle est disponible pour les terminaux Android (Android 4.3 minimum) ou iOS (iOS 9 minimum). Elle avait mise à disposition pour la présentation du Galaxy S8.

En attendant le live de l’événement, je vous laisse (re)découvrir l’invitation pour le Galaxy Unpacked (en image et en vidéo) et surtout, n’oubliez pas, « Do What You Can’t » 😉