Echo Mobiles a dévoilé 2 smartphones : Echo Horizon et Echo Horizon Lite

Après visé la lune avec son Moon, la marque française Echo Mobiles s’attaque à un autre challenge, l’horizon. On peut dire que le défi était de taille : concevoir un smartphone borderless disposant d’un double capteur dorsal et d’un écran au ratio 18:9 à un tarif compétitif. Depuis fin juillet, date de diffusion d’un teaser vidéo où l’on pouvait découvrir certaines caractéristiques de l’appareil, rien n’avait filtré. C’est donc bien en avant-première, lors d’un événement organisé lundi soir, que nous avons découvert et manipulé ces deux nouveaux smartphones. Oui, vous avez bien lu : Echo Mobile a dévoilé l’Echo Horizon et l’Echo Horizon Lite.

Avec son Echo Horizon, la marque française défie les plus grands constructeurs avec un modèle adoptant le même type de caractéristiques à des tarifs défiant toute concurrence. Voyons voir ce que nous a préparé Echo Mobiles.

Echo Horizon, un smartphone élégant

Le modèle Echo Horizon, le plus haut de gamme des deux, embarque une puce Mediatek MT6750T (Octa Core 1,5 GHz), 3Go de mémoire vive et 32Go de capacité stockage, extensible avec une carte micro-SD (128Go max). A la place, vous pouvez aussi insérer une seconde carte sim.

Il est équipé d’un écran IPS au format 18:9 adoptant une diagonale de 5,7″ et une résolution HD+ (720 x 1440 px), un écran appelé « 18:9 Panorama » par la marque.

Concernant la photo, le sujet que tout le monde attendait en découvrant la vidéo, l’Horizon est doté 2 double capteurs : 2 APN à l’avant (8Mpx + 2Mpx) et 2 APN à l’arrière (13Mpx + 2Mpx), ces derniers étant accompagnés d’un flash led. Coté vidéo, ils seront capables de capturer des vidéos en Full HD.

Même s’il fut impossible d’évaluer la qualité des photos dans de telles conditions, j’ai pu découvrir son mode PIP (image incrustée) en plus des modes plus standard (normal et panoramique). Pour le rendu du mode double capteur, il faudra patienter jusqu’au test.

J’espère ne pas devoir m’arrêter sur ce premier bilan car j’ai tout de même noté un temps de réaction important concernant la mise au point. Il faudra bien évidemment vérifier ce premier retour avec des modèles définitifs et dans de meilleures conditions.

Côté connectique, il ne manque rien : Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, USB Type-C et 4G LTE (catégorie 6). A cela, vous pouvez ajouter le lecteur d’empreintes digitales situé au dos de l’appareil.

Concernant le design, la marque a une nouvelle fois fait confiance au Studio 107 et elle a eu raison. Le résultat est vraiment beau surtout pour le prix demandé : design soigné, dimensions maîtrisées, belles finitions et robe en aluminium. De plus, la taille et le format sont vraiment agréables, sans parler de l’effet borderless qui ne laisse pas indifférent.

Au dos de l’appareil, Echo a disposé les différents éléments de la façon suivante : le flash led, le double capteur photo, le lecteur d’empreintes digitales et le logo. On peut d’ailleurs souligner le fait que le capteur ne dépasse que très légèrement de la surface de l’appareil, ce qui lui permet de conserver de très belles lignes.

Par contre, on retrouve le même défaut que celui observé chez la concurrence : ce type de coque est très vite recouvert de traces de doigt.

Echo Mobile a communiqué les mensurations de son nouvel appareil, 153,5 x 70,7 x 9,1mm, mais pas son poids. C’est dommage car je l’ai trouvé un peu « lourd ».

Horizon Lite, le petit frère

De son côté, l’Horizon Lite est un peu moins bien doté mais également moins cher. Il tourne lui aussi avec une puce Mediatek mais uniquement doté de 4 cœurs cadencés à 1,3Ghz (puce MT6737). Elle est couplée avec 2Go de RAM et 16Go de ROM, également extensible mais uniquement jusqu’à 32Go.

Pour l’affichage, le Horizon Lite bénéficie lui aussi de ce même grand écran – diagonale de 5,7″ et résolution HD+ – avec un ratio 18:9.

Ce modèle est doté d’une fonction photo plus standard : 8Mpx à l’arrière et 5Mpx à l’avant. Le capteur autorise la capture vidéo en résolution Full HD.

Il bénéficie de la même connectique que son grand frère mais avec une compatibilité 4G LTE de catégorie 4 en remplacement de la catégorie 6 de l’Horizon.

Il est alimenté par une batterie non amovible légèrement plus importante : 3000mAh pour l’Horizon Lite contre 2940mAh pour l’Horizon.

Ce modèle est le petit frère du Horizon par sa fiche technique un peu en retrait car du côté des dimensions, il ne fait pas aussi bien, même si cela ne se joue pas à grand-chose. Ce dernier mesure 153,37 x 73,19 x 9,35mm et toujours pas d’info sur le poids.

Au niveau du système, on retrouve, pour les deux smartphones, qui n’étaient pas des versions définitives, un binôme qui fonctionne plutôt bien : Android 7.0 Nougat avec une interface Android Stock. Même s’il est très difficile de se faire une idée en quelques minutes, j’ai trouvé le système fluide et réactif.

Prix et disponibilité

Rappelez-vous ! Sur le teasing, la volonté d’Echo Mobiles était d’ouvrir de nouveaux horizons au plus grand nombre. Cela sous-entendait de donner la possibilité d’accéder à des fonctions aujourd’hui principalement disponibles sur des appareils plus chers. Qu’en est-il en réalité ?

En termes de nouveautés, Echo fait fort en intégrant à son nouvel appareil beaucoup d’éléments « à la mode » : design premium, écran borderless, double capteur à l’avant et à l’arrière, ratio 18:9, lecteur d’empreintes digitales… La première moitié du challenge est donc atteinte.

L’autre partie concerne le prix et là aussi, Echo Mobiles continue sur sa lancée avec ses appareils vendus sous la barre des 170€ : 169,90€ pour l’Echo Horizon et 129,90€ pour l’Echo Horizon Lite.

Les smartphones seront vendus en exclusivité par des partenaires de la marque jusqu’à la fin de l’année : Fnac et Darty pour l’Horizon et Leclerc pour l’Horizon Lite.

Les deux appareils seront proposés en 2 coloris : noir carbone ou bleu profond pour l’Horizon et titane doré ou gris gunmetal pour l’Horizon Lite.

Dans les deux cas, les appareils sont attendus pour le mois d’octobre.