Echo Horizon : un smartphone borderless avec double capteur photo

Après les sorties récentes de l’Echo Moon puis des Stellar, Stellar 4G et Star Plus, voilà que la jeune marque de mobiles vient nous séduire avec un smartphone borderless doté d’un double capteur photo qui sera officiellement présenté le 18 septembre prochain. Echo, marque qui s’est spécialisée dans les terminaux accessibles, pourrait bien surprendre du monde avec son smartphone Horizon.

C’est à travers un teaser vidéo diffusé par la marque mais également disponible sur le site web que l’on découvre l’Echo Horizon. Le propre du teaser est de susciter la curiosité et l’envie sans tout dévoiler de suite. On peut quand même apercevoir quelques propriétés intéressantes qui indiqueraient clairement une montée en gamme.

En plus de la vidéo, la communication est accompagnée d’une série de chiffres qui correspond à la probable date de présentation, date à laquelle tous ses secrets seront dévoilés. Mais pourquoi choisir le 18/09 ou plutôt le 18:9. Cela ne correspond pas à un salon international, le salon IFA se déroulant début septembre. Alors vous avez trouvé ? Cette date 18:9 correspond aussi au ratio de l’écran du smartphone. Si vous avez suivi l’actualité, c’est le ratio (ou presque) de modèles connus comme le LG G6 ou le Galaxy S8.

Ensuite, en plus de découvrir une partie du design soignée de l’Echo Horizon, on imagine son écran borderless mais surtout un élément qui saute aux yeux : il sera doté d’un double capteur photo à l’arrière...et peut être à l’avant aussi.

Tout comme les autres smartphones de la marque Echo, le Horizon sera muni d’un lecteur d’empreintes digitales, toujours situé au dos de l’appareil.

On aperçoit également aussi des boutons physiques sur la tranche droite, le nom de la marque sur le dos (sous le capteur biométrique), un logo qui pourrait dissimuler un bouton home sur la face avant et enfin un haut-parleur et une prise jack sur la tranche inférieure.

Il faudra patienter encore un peu pour connaître la fiche technique complète de l’appareil mais la marque semble vouloir marquer les esprits avec un prix compétitif :

Ouvrir de nouveaux horizons au plus grand nombre

Vous trouverez, ci-dessous, le teaser vidéo diffusé par la marque française pour son prochain smartphone.