G-Lab attend la #PGW 2017 pour présenter ses nouveaux périphériques gaming

Si vous suivez l’actualité high-tech mais surtout celle du jeu vidéo, vous devez savoir ce qui se passe début novembre. Cela tient en trois lettres : PGW. Du 1er au 5 novembre 2017 se déroule l’édition 2017 de la Paris Games Week. Tous les professionnels du jeu vidéo se rassemblent pour présenter leurs nouveautés et échanger avec le grand public. A cette occasion, un acteur européen du marché sera présent et ne viendra pas les mains vides. G-Lab a prévu de présenter sa nouvelle gamme de périphériques dédiée aux jeux vidéo.

La marque, qui conçoit et développe ses périphériques, compte déjà plusieurs références, des produits que tout joueur connaît, qu’il soit joueur occasionnel ou gamer : claviers, souris, casques et enceintes. Pour cette nouvelle gamme, G-Lab a bien évidemment souhaité améliorer ses produits mais en conservant des tarifs attractifs. Malheureusement, nous n’en saurons pas beaucoup plus avant l’annonce officielle.

En attendant, voici tout de même quelques indices que la marque a bien voulu communiquer : capteur de souris haut de gamme, micro-casque dynamique et précis et clavier mécanique en aluminium. Vous voulez en savoir un peu plus, voici le nom des prochains produits : le clavier Carbon, la souris Promethium et micro-casque Selenium. Nous découvrirons la suite dans le prochain épisode, dans une dizaine de jours…

Vous ne connaissez pas encore cette marque ou vous souhaitez tout simplement découvrir les nouveaux produits, RDV à Paris Expo – Porte de Versailles pour la Paris Games Week 2017. D’ailleurs, le stand G-Lab risque d’être animé car les visiteurs pourront en affronter d’autres lors de tournois un contre un. Ça vous tente ? Vous savez quoi faire.