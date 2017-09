IFA2017 : LG officialise le LG V30

Pas plus tard qu’hier matin, LG s’est fait remarqué au cours de l’IFA 2017 en annonçant le très attendu LG V30. Digne successeur du LG V20 qui n’est jamais arrivé jusqu’à nous, le LG V30 franchira bien les frontières de l’hexagone en octobre prochain. Borderless comme le Galaxy S8+ et Note 8, ou comme devrait l’être l’iPhone 8, le LG V30 se positionne très clairement en haut de gamme venant les concurrencer directement.

Contrairement à son prédécesseur, la première bonne nouvelle est que LG a décidé de commercialiser son LG V30 sur tous les continents. Si jusqu’ici la gamme « LG V » pouvait paraître un peu particulière pour nous européens avec son double écran, son arrivée sur le vieux continents a permis à LG de se recentrer et de proposer un appareil haut de gamme comme nous l’entendons chez nous.

Doté d’un écran OLED Full Vision de 6 pouces d’une résolution Quad HD+ de 2880 x 1440 pixels et d’une résolution de 538 ppp (points par pouce), ce dernier occupe 90% de la dalle ce qui nous permet de le caractériser comme étant borderless, ou sans bords en bon vieux français.

Le LG V30 répond à la norme IP68 lui permettant d’être résistant aux éclaboussures et à la poussière, il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octo-core cadencés à 2,45 Ghz, couplé à 4 Go de RAM jugées insuffisant pour certains, et d’un processeur graphique Adreno 540. Au niveau du stockage, le LG V30 sera proposé avec une capacité de 64 Go extensible via microSD.

Au niveau de la photo, LG annonce faire mieux qu’avec son LG G6 avec un module photo à l’arrière, l’un de 13 millions de pixels grand angle f/1.9 et l’autre de 16 millions de pixels angle standard avec une ouverture rarissime f/1.6. Il sera possible de passer de l’un à l’autre selon la situation. Ajoutez à cela un autofocus laser et un stabilisateur électronique et vous obtiendrez ce qui sera peut-être le meilleur smartphone au niveau de la photo. On ne va pas s’emballer non plus et on attendra les premiers tests avant de se prononcer. Par contre à l’avant, c’est un capteur de 5 millions de pixels auquel nous avons droit.

Ses dimensions sont de 151.7 x 75.4 x 7.39 mm pour un poids de 158g et sa batterie est de 3300 mAh compatible QuickCharge 3.0. Le LG V30 tournera sous Android 7.1.2, sera bien évidemment compatible 4G, et aura droit aux habituels WiFi 802.11 ac, au Bluetooth 5.0, au GPS, au NFC et un port USB Type-C pour le recharge.

Disponible dans un premier temps en Corée du Sud à partir du 21 septembre, son arrivée en France st prévue pour le 15 octobre, en bleu et en argent. Son prix n’a pas été énoncé précisément mais il devrait se situer aux alentours de 899 euros.

