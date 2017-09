IFA2017 : Wiko lance la collection Wiko VIEW

Il n’est plus possible d’arrêter Wiko et je ne dis pas ça parce que c’est une marque française qui est aujourd’hui la seconde marque la plus vendue en France. Je peux écrire cela car le constructeur a déjà annoncé et / ou commercialisé près d’une dizaine d’appareils depuis le début de l’année. Elle n’est toujours finie et alors que le Salon IFA 2017 a ouvert ses portes, Wiko lance sa collection VIEW qui compte 3 nouveaux appareils.

Wiko n’est donc pas venu les mains vides pour cet événement high-tech de la rentrée puisque ce ne sont pas moins de trois appareils offrant de grands écrans qui sont annoncés : Wiko VIEW, Wiko VIEW XL et Wiko VIEW Prime. Avec cette collection, Wiko surfe sur la vague des terminaux adoptant des écrans au format 18:9. Voyons voir de quoi sont constitués ces nouveaux smartphones qui seront disponibles à partir du mois de septembre et seront proposés en 4 coloris.

Le Wiko VIEW est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 425 couplé à 3Go de mémoire vive et à 16 ou 32Go d’espace de stockage. Cela ne vous suffit pas ? Rajoutez-lui 128Go de capacité complémentaire via une carte Micro-SD. Cela ne vous intéresse pas ? Alors optez pour la seconde carte sim (Dual Sim). Le VIEW est doté d’un écran immersif HD+ de 5,7″ au format 18:9 et dispose d’un capteur 16Mpx en façade et de 13Mpx à l’arrière.

Le Wiko VIEW sera disponible dans le courant du mois de septembre à 179,99€ pour la version 16Go et 199,99€ pour la version 32Go.

Le Wiko VIEW XL correspond à une version grand format du VIEW. Ce dernier est aussi équipé d’une puce Snapdragon 425, de 3Go de Ram, de 32Go de Rom mais d’un écran HD+ de 5,99″. Le reste de la fiche technique est identique à celle du Wiko VIEW.

Le Wiko VIEW XL sera disponible au mois d’octobre, à un tarif légèrement supérieur à celui du VIEW, à savoir 229,99€.

Le dernier modèle de la gamme, le Wiko VIEW PRIME présente une fiche encore plus costaud et vise les fans de photo. Lui aussi comprend un SoC QualComm Quad-Core, le Snapdragon 430 mais ce dernier fait équipe avec 4Go de Ram et 64Go de Rom, mémoire extensible via une carte micro-SD. L’autre différence avec les précédents modèles se situe dans le domaine de la photo : capteur principal de 20Mpx et double capteur de 8Mpx à l’avant, de quoi réaliser des selfies panoramiques (120°).

Le Wiko PRIME sera commercialisé au mois d’octobre à 269,99€.

Enfin, il faut préciser que tous les appareils fonctionnent sous Android 7 Nougat et sont équipés d’un lecteur d’empreintes digitales. Pour la photo, la collection Wiko WIEW sera équipée d’un mode Super Pixel qui leur permet de bénéficier d’une résolution de 52Mpx sur le VIEW et VIEW XL et de 64Mpx sur le PRIME. Suivant l’appareil choisi, vous bénéficierez d’un stabilisateur vidéo ou des modes Live Auto Zoom et Time lapse.

Concernant l’alimentation, Le VIEW est alimenté par une batterie de 2900mAh tandis que les deux autres sont dotés d’une batterie de 3000mAh.