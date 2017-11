iPhone X : les fanboys sont prêts et attendent déjà devant les Apple Store!

À vrai dire, je ne sais pas vraiment pourquoi j’en parle puisque c’est le même cirque à chacune des arrivées d’un nouvel iPhone. Peut-être pour vous faire rager car en France, si vous n’êtes pas passer par la case précommande, vous ne risquez pas de trouver un iPhone X en boutique.

Oui car l’iPhone X arrivera demain et outre atlantique, où l’on peut encore espérer dégoter un iPhone X en boutique, et bien figurez-vous que de vrais fans, les fanboys d’Apple, font déjà la queue devant les boutiques avec l’espoir de pouvoir repartir avec leur précieux.

Pour en revenir à l’iPhone X, je suis négatif mais il semblerait en réalité que dans chaque Apple Store il y ait du stock mais, car il y a un mais, la quantité disponible sera très très limitée. Ce qui est certain par contre, c’est qu’en France et en Belgique, il n’y aura aucun iPhone X de vendus en magasin pour cause de restrictions terroristes selon les sources de 01net! Non, ce n’est pas une blague !

Mais tout de même, c’est tellement risible comme situation, de les voir ainsi attendre sans vraiment savoir si cela servira à quelque chose. Je ne pouvais pas ne pas en parler… ah, oui, souhaitons leur une bonne nuit tout de même.