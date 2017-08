L’iOS 10.3.3 est disponible au téléchargement [liens directs]

Il aura fallu pas moins de 6 versions bêtas à Apple pour finaliser ce qui sera certainement le dernier iOS version 10 mais il est enfin là. Je parle bien évidemment de l’iOS 10.3.3 version finale qui a donc débarqué pas plus tard que mercredi dernier en fin de journée.

Avant de vous parler des apports de cette version, parlons tout d’abord des appareils compatibles. Ces derniers sont donc les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9 2G, iPad 5, iPad Pro 12.9, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, et l’iPod Touch 6.

Si vous avez suivi la vie de l’iOS 10.3.3, vous savez donc qu’aucune nouveauté ne sont apparues malgré 6 versions bêtas. Cette version est donc une version corrective et d’amélioration globale des performances. Mais mine de rien, et preuve que l’iOS 10.3.3 est bien utile, c’est qu’il vient boucher 50 failles de sécurité et notamment une concernant le Wifi toujours utile aux pirates.

Pour finir, si vous souhaitez installer cet iOS 10.3.3, vous pouvez vous rendre sur l’une des pages dédiées sur UnSimpleClic, c’est à dire par firmware ou par appareil. Sinon, bien évidement, la mise à jour devrait vous être proposée via les réglages de votre appareil ou plus simplement via iTunes.