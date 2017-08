L’iOS 11 bêta 4 est disponible pour les développeurs

Depuis lundi dernier, Apple a décidé de mettre en ligne l’iOS 11 bêta 4 pour l’ensemble des développeurs. Après s’être attardé sur l’iOS 10.3.3 qui, je vous le rappelle, est enfin arrivée en version finale après 6 versions bêtas, la firme pommée peut maintenant se concentrer sur l’iOS 11. Comme vous le savez, la version finale arrivera cet automne mais puisqu’il s’agit d’une mise à jour majeure, les nouveautés sont bel et bien au rendez-vous. Je vous invite d’ailleurs à aller lire mes précédents articles sur les bêtas de l’iOS 11 si vous voulez en savoir davantage.

Avant de vous présenter ce que propose cette bêta 4 de l’iOS 11, car même s’il s’agit d’une 4eme bêta il y en a encore, sans doute est-il utile de rappeller que cette mise à jour est compatible uniquement avec les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 12.9, iPad Pro 10.5, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air et iPad 5, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6

Venons en maintenant à cet iOS 11 bêta 4 et aux nouveautés qu’il nous propose. Comme vous allez le voir, ces nouveautés sont maintenant davantage des ajustements qu’autre chose :

Possibilité de supprimer les notifications une par une par un simple balayage vers la gauche. Cela était déjà possible sur iOS 10 mais la fonctionnalité avait bizarrement disparu sur l’iOS 11 mais c’est maintenant de l’histoire ancienne. Je vous parlais du balayage vers la gauche, mais si vous l’effectuer vers la droite, alors vous aurez la possibilité d’ouvrir l’application concernée.

Arrivée d’un nouvel écran lorsque l’on souhaite ouvrir une application depuis les notifications puisqu’il semblerait qu’il soit nécessaire d’autoriser cela via Touch ID.

Vous êtes peut-être concerné mais Apple a apporté quelques modifications aux icônes des applications Notes, Contacts et Rappels. En fait, tout dépend de la langue que vous utilisez pour l’interface et surtout si celle-ci se lit de gauche à droite ou de droite à gauche. En fonction de cela, les couleurs se retrouvent à gauche ou à droite donc.

Apparition d’un message dans l’application Notes nous expliquant ses fonctionnalités. Idem pour l’application Photos sauf que celui-ci est pour le moment en anglais mais cela devrait être corrigé dans une prochaine bêta.

Lors de l’enregistrement de l’écran sur iPhone, un décompte de 3 secondes apparait.

Un menu AirDrop est apparu dans les réglages (Réglages > Général).

Voilà les changements que j’ai pu relever jusqu’à maintenant. Bien évidemment, si j’en vois d’autres, je n’hésiterai pas à vous en faire part. Par contre, si de votre côté vous en faites la découverte, n’hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires.