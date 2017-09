Comment accéder au presse-papiers sous Android ?

Bah c’est vrai ça, en voilà une bonne question ! On passe son temps à copier du texte depuis son mobile mais on ne pense que très rarement qu’il n’y a pas que la dernière chose copiée qui peut nous servir, ou en tout cas, qu’il ne faut forcément se presser d’aller la coller. Et non, et c’est là qu’intervient ce que l’on appelle le presse-papiers.

Qu’est ce que c’est que ce truc encore ? Et bien un presse-papiers est une fonctionnalité qui permet de stocker des données que l’on souhaite dupliquer ou déplacer. Simple non ? Whouah, qu’est ce qu’il explique bien Matthieu ! Non du tout, en fait cette définition sort tout droit de Wikipedia. Et j’ose imaginer (si, si, c’est même certain…) que le nom de cette fonctionnalité provient de ce que les anciens utilisaient pour éviter que leurs papiers disparaissent, un simple accessoire un peu lourd pour… presser leurs papiers.

Bref, venons-en à ce qui nous intéresse ici, où se trouve ce presse-papiers sous Android et comment l’utiliser ? En réalité je dis Android mais pour être tout à fait juste, je devrais plutôt parler de Samsung car j’ai un téléphone Samsung et je n’ai pas testé tous les téléphones et notamment pas leur presse-papiers. Bah oui, je sais, j’abuse. Mais bon, j’ai fait quelques recherches tout de même et il semblerait que tous fonctionnent plutôt de la même manière, Android oblige, et que tout se passe au niveau du clavier virtuel.

Donc pour débuter, commencez par utiliser une application nécessitant le clavier pour que celui-ci apparaisse.

Sur le clavier qui apparaît donc, vous devriez voir en bas à gauche de la barre d’espace, le bouton qui permet d’accéder aux emoji ou à la dictée vocale. Enfin c’est généralement ce qui s’affiche.

En fait, très simplement, il suffit d’appuyer plus longuement sur ce bouton et vous verrez alors apparaître d’autres options.

Parmi celles-ci, le fameux presse-papiers. Lorsque vous aurez sélectionné celui-ci, vous verrez qu’il aura gardé en mémoire les 20 dernières choses que vous aurez copié, oui et même vos captures d’écran.

Les autres options

Bon, puisqu’on est là, autant parler des autres options. Donc dans l’ordre (de mon clavier Samsung), apparaît un micro qui permet d’utiliser la reconnaissance vocale, ce qui peut-être pratique pour dicter vos sms par exemple.

Apparaît ensuite le presse-papiers donc, suivi du clavier emoji que vous devez connaître par cœur. Ensuite on trouve une option qui permet de mettre son clavier à droite ou à gauche, plus utile pour les tablettes que sur smartphone. Et enfin, la fameuse roue crantée qui permet d’accéder aux options du clavier. C’est un raccourci puisque ces options sont également disponibles via les options générales de votre mobile.

Voilà et vous savez quoi ? J’ai terminé !