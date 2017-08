Echo dévoile 3 nouveaux appareils, tous équipés d’un lecteur d’empreintes 

Jeune marque française sur le marché des smartphones, Echo est arrivé en 2015 avec des feature phones à moins de 50€ puis s’est attaqué au marché des smartphones. Echo comptabilise désormais 1 million d’unités vendues à son compteur. Alors que le précédent appareil, l’Echo Moon, date du mois de mai dernier, la marque fait de nouveau parler d’elle. Echo a dévoilé trois nouveaux smartphones au sein de sa gamme Contact : Echo Stellar, Echo Stellar 4G et Echo Star Plus.

Vendus moins de 150€ et répondant à différents besoins (caractéristiques techniques et finitions), les 3 appareils ont la particularité d’être multi-sim et tous dotés d’un capteur d’empreintes digitales, un élément désormais devenu incontournable.

L’Echo Stellar, le moins puissant des 3 appareils est doté d’une puce Mediatek Quad-Core couplé à 1Go de mémoire vive et à 16Go d’espace de stockage extensible via une carte mémoire de type micro-SD (32Go max).

Il est doté d’un écran HD IPS de 5″ à l’avant et d’un capteur photo de 5Mpx et du lecteur d’empreintes à l’arrière.

Il mesure 142,8 x 71,5 x 8,15 mm pour 148g et est doté d’une batterie de 2400mAh. Enfin, il tourne sous Android 7.0 Nougat.

Il est disponible en 3 couleurs (bleu nuit, argent et or) au tarif de 89,99€ dans la plupart des enseignes et sites marchands.

Avec l’Echo Stellar 4G, on monte un tout petit peu en gamme avec un appareil toujours doté d’une puce Mediatek Quad-Core 1,3Ghz, de 1Go de Ram et 16Go de Rom extensible (32Go max) mais avec une puce 4G en sus.

L’écran HD IPS de 5″, le capteur d’empreintes et l’appareil photo 5Mpx sont également toujours présents.

Ses mensurations sont identiques à celles du Stellar et il est aussi livré sous Android 7.0 Nougat avec une batterie intégrée de 2400mAh.

Le Stellar 4G est déjà disponible au tarif de 99,99€ et vous avez le choix entre or rose, argent et noir graphite.

Enfin, le Star Plus vient compléter la gamme avec une fiche technique plus conséquente. Le smartphone est animé une fois de plus par un processeur Mediatek Quad-Core 1,3Ghz mais couplé à 3Go de mémoire vive et 16Go d’espace disque. Le Star Plus dispose lui aussi d’un slot micro-SD pour étendre cet espace (jusqu’à 32Go).

Tout comme les deux autres appareils, celui-ci est également doté d’un lecteur d’empreintes au dos de l’appareil et les aficionados de la photo pourront exploiter le capteur 8Mpx. Il se distingue des deux autres modèles de la gamme par son design tout en verre et son effet « circle shining ».

Le Star Plus est également livré avec une version récente de l’OS Google, Android 7.0 Nougat. Il est alimenté par une batterie de 2500mAh au sein d’un appareil mesurant 142 x 70,8 x 7,3 mm pour 130g.

Le Star Plus est disponible en bleu saphir et en gris chromé à un prix de 149,99€.