Nous sommes aujourd’hui le 27 septembre 2017 et pour beaucoup c’est un jour comme tous les autres qui n’a rien de particulier si ce n’est que l’on s’approche de la fin du mois de septembre et de l’année. Pour Google, cette date reste et restera particulière à jamais puisque la firme de Mountain View fête aujourd’hui son anniversaire et plus particulièrement cette fois-ci, son 19ème printemps.

Je ne vais pas revenir une énième fois sur les origines de Google car pour cela il suffit d’aller relire mes précédents articles sur le sujet car chaque année, Google nous propose son Doodle. Non, ce qui est assez sympathique avec le Doodle du jour, outre les trois « n » à anniversaire, il faut aujourd’hui tourner une roue de la chance mais le plus simple est d’aller tester.