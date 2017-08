Google a dévoilé le nom de son prochain OS : Android 8 Oreo

Il y a deux jours, le géant américain Google a dévoilé le nom de la prochaine version de son OS Android. Comme vous le savez, la firme de Mountain View sélectionne le nom de son système en prenant les lettres dans l’ordre de l’alphabet. Après Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, le nom de la prochaine version est Android 8.0 Oreo.

Je n’ai pas tout dit car Google en profite aussi pour faire en sorte que le nom choisi corresponde à une sucrerie. Cette année, il s’agit tout simplement du gâteau Oreo (ou Oreo cookies), le gâteau le plus vendu au monde en 2012. Ce dernier a été créé il y a plus de 100 ans à New York mais nous avons dû attendre 2010 pour le voir débarquer en France (source).

L’année dernière, Google avait inauguré une statue à l’effigie de la mascotte Bugdroid – petit robot vert qui matérialise Android – dans la ville française de Montélimar dont la spécialité est le nougat. Ce n’était pas uniquement une simple opération de communication car un an après, la statue peut toujours être admirée sur une petite place.

Pour Android 8 Oreo, cela semble plus compliqué de faire aussi bien. Une première statue a été inaugurée sur le campus Google mais je n’ai trouvé aucune trace d’une ville ou d’un village portant ce nom dans le monde à notre époque. A moins que Google ait décidé d’ériger une statue au siège de la société américaine Nabisco (fabricant du Oreo), il n’y aura probablement pas d’événement semblable à celui vécu à Montélimar en septembre 2016.

Plus sérieusement, voici quelques-unes des nouveautés que vous devriez découvrir sur votre smartphone si ce dernier est éligible à cette mise à jour :

La sécurité avec l'intégration de Google Play Protect. Le personnage imaginé par Google dans la vidéo ci-dessous matérialise ce qui semble être le thème le plus important de cette version

La rapidité avec un démarrage accéléré de l'OS (jusqu'à 2 fois plus vite sur les Google Pixel). Autofill va rendre plus rapide le lancement de vos applications préférées en se souvenant de vos login / mot de passe.

L'autonomie avec une optimisation de l'exécution des tâches en arrière plan

La double action avec la fonction Picture-in-Picture qui permet par exemple de visionner une vidéo tout en rédigeant un message.

Un nouveau système de notifications appelé Notification Dots. Un point apparaîtra à coté des applications pour vous informer d'une actualité. Un clic permettra de visualiser son contenu sans lancer l'application.

Une liste de nouveaux emojis pour imager encore plus vos messages et partager vos émotions

La liste complète des nouveautés est présentée sur cette page.

