Huawei dévoile les Huawei Mate 10 et Huawei Mate 10 Pro

A l’occasion d’un événement organisé à Munich, Huawei a dévoilé trois appareils : les Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro et Huawei Mate 10 Porsche Design. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le constructeur a fait fort : processeur IA, écran Huawei FullView, capteur photo à double objectif et batterie haute capacité. Ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques des nouveaux appareils haut de gamme de la marque.

Alors que les autres constructeurs présentent un ou deux appareils, la marche chinoise a dévoilé trois flagships qui reflètent tous sa volonté d’innover.

Une des plus grosses nouveautés est l’utilisation de la puce Kirin 970, composant intégré dans les trois terminaux. Plus rapide que la génération précédente et fonctionnant avec une IA, elle est censé apporter des performances accrues, une meilleure économie d’énergie mais aussi de nouvelles fonctions dont certaines dans le domaine de la photo. Il faudra bien évidemment voir quels sont les réels apports et résultats de cette « intelligence ».

Ce processeur Kirin 970 constitué de 8 coeurs (4 x 2,3Ghz + 4 x 1,8Ghz) embarque une puce GPU Mali-G72 12 coeurs. Il est accompagné de 4Go ou de 6Go de Ram, 4Go pour le Mate 10 et 6Go pour les deux autres modèles. La capacité de stockage varie de 64Go à 256Go en fonction de l’édition (256Go pour le Mate 10 Porsch Design), ce qui permet de palier l’absence d’un emplacement pour une carte mémoire. Par contre, vous pourrez insérer une seconde carte sim.

Le deuxième élément marquant de la série Huawei Mate 10 est son design. D’ailleurs, il pourrait très bien se placer en première position car c’est bien plus visible que sa puce nouvelle génération. Les trois appareils arborent une très belle coque en verre disposant de bords incurvés et d’un écran FullView d’une taille de 5,9″ ou 6″ suivant la version. On peut également noter que le Mate 10 Pro bénéficie d’une certification IP67 (résistance à l’eau et à la poussière).

Je trouve que Huawei nous conçu un très bel appareil et je serai ravi de le tenir en main pour confirmer tout ceci.

Le Huawei Mate 10 dispose d’un écran LCD QHD de 5,9″ (format 16:9) offrant une densité de 419ppi tandis que les Mate 10 Pro et Mate 10 Porsche Design présentent un écran Oled QHD de 6,0″ sur un format 18:9, soit une densité un peu plus basse de 402ppi.

Du fait des formats d’écran différents, le Mate 10 propose un lecteur d’empreintes en façade alors qu’il est disposé à l’arrière sur les deux autres.

Quel quel soit le modèle que vous choisirez, vous bénéficierez d’une connectivité complète : Wi-Fi (2.4G, 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, USB Type-C et Ecran Port 1.2.

Pour la photo, sujet souvent très attendu par les possesseurs de smartphones haut de gamme, Huawei a renouvelé son partenariat avec Leica pour offrir le meilleur aux utilisateurs : un double capteur (RGB et monochrome), une stabilisation optique, une ouverture f/1.6 et des fonctions et effets améliorés grâce à l’IA.

A l’avant, on trouve un capteur 8Mpx (ouverture f/2.0) et à l’arrière, Huawei a installé son double objectif : 20Mpx pour le capteur monochrome et 16Mpx pour le capteur couleur (RGB). Ils proposent un zoom x2 hybride et sont capables de capturer des vidéos en 4K. Par contre, seuls les Huawei Mate 10 Pro et Mate 10 Pro Porsche Design proposent un double flash led.

Concernant l’alimentation, Huawei a doté ses appareils d’une batterie offrant une capacité de 4000mAh avec un système de sécurité accrue et une meilleure gestion des ressources grâce à l’IA. De plus, grâce à la technologie SuperCharge, la batterie peut passer de 1% à 58% en seulement 30min.

Enfin, la série Huawei Mate 10 est livré sous Android 8 Oreo avec la nouvelle interface EMUI 8.0.

Malheureusement, la France n’aura pas la chance de goûter aux 3 appareils. Seul le Huawei Mate 10 Pro sera vendu en France, à partir de mi-novembre à un tarif de 799€. Il sera disponible en 3 coloris : Midnight Blue, Titanium Grey et Mocha Brown.

Les deux autres modèles seront disponibles pour le Mate 10 à 699€ (mi-octobre) et à 1 395€ pour le Mate 10 Porsche Design (mi-novembre).