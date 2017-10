Kodak présente sa 1ère caméra dédiée à la sécurité domestique : Kodak IP101WG

La marque Kodak et son distributeur européen Liz Invest ont annoncé hier le lancement de leur première caméra 2 en 1 : une caméra / alarme dédiée à la sécurité domestique, la Kodak IP101WG. Toute nouvelle sur le marché, elle va permettre, seule ou accompagnée d’accessoires, de constituer un système de surveillance. Avec sa définition Full HD 1080P, sa tête motorisée et ses nombreuses fonctions, vous disposez d’un produit de surveillance efficace et abordable, la caméra étant commercialisée à moins de 150€.

Cette caméra vous rappelle quelque chose ? C’est bien possible car j’ai eu l’opportunité de la tester durant 15 jours, test qui s’est conclu par un article dédié à cette caméra Kodak IP101WG.

Le premier avantage de cette caméra est qu’elle est fonctionnelle rapidement et sans surcoût. Vous choisissez le mode de connexion (Wi-Fi ou Ethernet), la qualité de l’image (en fonction de vitre bande passante) et c’est parti. En moins de 3 min, vous disposez d’une image fluide et de qualité. De plus, entièrement pilotable via une application gratuite (iOS et Android), vous pouvez diriger la tête de la caméra où vous souhaitez et ceci aussi simplement qu’un glissement de votre doigt sur l’écran de votre terminal.

Dès qu’un mouvement surgit dans le champ de vision de la caméra, de jour comme de nuit, vous êtes instantanément avertis par des notifications push et e-mail. De plus, si vous avez inséré une carte micro-SD (128Go max), une vidéo est automatiquement enregistrée et peut être sauvegardée dans le « cloud » via un compte Google Drive.

En cas d’alerte, une sirène intégrée à la caméra retentit (volume et durée variable) et à distance, vous êtes capable d’entendre ce qui se passe mais également de vous adresser aux éventuels intrus. Tout ceci est possible via le système audio bidirectionnel intégré à la caméra.

Maintenant, ceux qui veulent installer un système complet, des accessoires peuvent être connectés à la caméra sans base ni produit intermédiaire complémentaire. La caméra accepte jusqu’à 6 accessoires installés au domicile avec l’avantage que la caméra peut automatiquement s’orienter vers le capteur à l’origine d’une alerte.

Cette caméra d’intérieur Kodak IP101WG vous intéresse, toutes les infos sont disponibles sur la page web dédiée chez Kodak où elle y est vendue 149,90€.