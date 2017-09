L’iOS 11.0.1 est disponible au téléchargement [liens directs]

Apple propose depuis mardi soir un nouvelle version de son iOS 11, l’iOS 11.0.1. Comme vous pouvez vous en douter, sortir une version si proche de la version principale, cela veut simplement dire que cette version n’apporte rien de nouveau mais qu’un bug jugé important par Apple a été corrigé. Et effectivement, d’après Apple, iOS 11.0.1 corrige un bug rencontré avec Microsoft Exchange pour les emails.

Pour rappel, l’iOS 11 et donc l’iOS 11.0.1 est compatible seulement avec les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

Pour effectuer la mise à jour vers l’iOS 11.0.1, vous pouvez rendre sur les pages dédiées sur UnSimpleClic, soit par firmware soit par appareil. Vous pouvez toujours effectuer cette mise à jour en OTA ou via iTunes.