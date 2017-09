L’iOS 11 est disponible au téléchargement [liens directs]

Comme prévu, Apple a tenu toutes ses promesses puisque l’iOS 11 est disponible au téléchargement depuis hier 19h, heure française.

Comme toujours, l’iOS 11 n’est disponible que pour les terminaux compatibles et comme à chaque mise à jour majeure, certains sont laissés sur le carreau. Avec l’iOS 11, c’est donc au tour des iPhone 5 et iPhone 5C mais également à l’iPad 4 d’être abandonnés par Apple.

Toutes les autres appareils mobile de la gamme sont donc compatibles avec l’iOS 11. Par contre, là aussi c’est une habitude, les plus vieux appareils risquent d’être fortement ralentis avec cette nouvelle version et en plus, ils ne pourront sans doute pas tous profiter des mêmes fonctionnalités. En effet, il est de coutume que les anciens appareils ne bénéficient pas de toutes les nouveautés histoire de vous pousser à en changer.

Pour résumer, l’iOS 11 est compatible avec les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE et iPhone 5S, les iPad Pro 12.9 2G, iPad Pro 10.5, iPad 5, iPad Pro 9.7, iPad Pro 12.9, iPad Air 2 et iPad Air, les iPad Mini 4, iPad Mini 3 et iPad Mini 2, et enfin l’iPod Touch 6G.

Si vous souhaitez effectuer la mise à jour vers iOS 11, vous pouvez rendre sur les pages dédiées sur UnSimpleClic, soit par firmware soit par appareil. Vous pouvez toujours effectuer cette mise à jour en OTA ou via iTunes.