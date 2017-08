Playstation Now est maintenant disponible en France

Je ne vous en avais pas encore parlé mais il aura fallu attendre plusieurs mois pour que Sony se décide enfin à le rendre disponible en France. C’est au début du mois de juillet dernier que nous avons appris la nouvelle que beaucoup attendaient avec impatience, je parle bien évidemment de Playstation Now.

Pour ceux qui l’ignorent, PS Now c’est la possibilité d’accéder en ligne à une bibliothèque de jeux à partir de votre PS4 bien sûr, mais également d’un PC ou d’un ordinateur portable Windows. Ce n’est pas tout puisque vous pourrez également continuer une partie débutée sur PS4 pour la terminer sur PC.



Vous l’aurez compris, Playstation Now est le service cloud gaming de Sony qui vous propose d’accéder à un vaste catalogue de jeux PS3 et PS4. Jusqu’ici disponible au Japon et aux États-Unis, le Playstation Now arrive donc en France pour le plaisir de tous mais également au Luxembourg et en Allemagne.

D’après Sony, le lancement de PS Now devrait se faire d’ici la fin de l’année mais peut-être avez-vous eu la chance de vous inscrire à la bêta privée fermée. Et oui, cet été Sony avait lancé une vague d’inscription à cette bêta privée tout en précisant que tous les inscrits ne pourraient y avoir accès. En effet, Sony s’est laissé le temps pour effectuer ses tests et par la force des choses ne pouvait se permettre d’ouvrir cette bêta à tout le monde.

La bonne nouvelle de mon côté, c’est que même si j’étais en train de me dorer la pilule au soleil, j’ai tout de même pris le temps de tenter ma chance et de m’inscrire à la bêta et devinez quoi? Et bien, j’ai été choisi pour le bêta-test Playstation Now ! C’est cool car comme cela je vais pouvoir vous partagez mon expérience.

Mais peut-être pas finalement. Et oui, ma connexion internet étant tellement merdique pour faire simple, je ne suis pas certain de pouvoir profiter pleinement du PS Now. Je vous dis cela car les titres étant directement streamés à partir des serveurs de Sony, je suppose que seule une bonne connexion internet est susceptible de rendre l’expérience Playstation Now agréable. Je verrai bien.

Pour terminer histoire d’être complet, lorsque PS Now sera disponible pour tous, il sera nécessaire tout d’abord d’installer le client sur votre console et ensuite de vous acquitter d’un abonnement qui devrait être facturé aux alentours de 17 euros. A voir si je me laisserai tenter, et vous?