Playstation Plus : les jeux offerts du mois de juillet 2017

Nous sommes déjà à la fin du mois de juin et si beaucoup attendent avec impatience les vacances d’été pour partir vers d’autres horizons, d’autres vont enfin avoir du temps pour vaquer à leurs occupations. Par exemple, jouer à leur console de jeux favorite, une console Sony pourquoi pas? Si c’est le cas, sans doute serez-vous content d’apprendre que justement, Sony a mis en ligne hier soir sa sélection de titres dans le cadre de son Programme Playstation Plus.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est ce programme, il permet tout simplement de jouer en ligne déjà mais également de récupérer gratuitement tous les mois 2 titres au minimum sur PS4, PS3 ou PS Vita. Je dis au minimum car bien souvent, la PS4 est vraiment gâtée et 3 ou 4 titres sont finalement proposés sur cette console.

Le mois dernier, Sony avait concocté une sélection assez sympathique avec Killing Floor 2, Life Is Strange sur PS4, Abyss Odyssée et WRC 5 : World Rally Championship sur PS3, et Neon Chrome et Spy Chameleon sur PS Vita. A noter que pour ces deux derniers, la PS4 pouvait également en bénéficier.

Vous l’aurez compris, cette sélection était pour le mois dernier mais celui-ci se terminant, une nouvelle a fait son apparition pour le mois de juillet.

La bonne nouvelle c’est que si vous n’êtes pas encore inscrit au programme Playstation Plus ou que vous n’avez pas eu le temps de récupérer ces jeux, vous allez encore pouvoir le faire puisque les nouveaux titres du mois de juillet ne seront disponibles qu’à partir du 4 juillet. Ne trainez donc pas.

Les titres offerts seront disponibles à partir du 4 juillet sur le Playstation Plus

Alors, que nous a réservé Sony pour ce mois de juillet? Et bien cela n’est pas compliqué et vous allez voir que la sélection est finalement pas si mal du tout.

Le premier des jeux proposés sur PS4 est le très bon Until Dawn. Ce jeu en film intéractif d’horreur sorti en août 2015, vous permet d’incarner successivement 8 amis qui doivent tenter d’échapper à un tueur sanguinaire.

Le second titre sur PS4 est Game of Thrones : A Telltale Series sorti en décembre 2014 qui vous plonge dans l’univers de la fameuse série TV. Il s’agit d’un jeu épisodique d’aventure graphique.

Un troisième titre exclusivement proposé sur PS4 est au programme ce mois-ci et il s’agit de That’s You. Sorti en juillet 2017, il s’agit d’un jeu de quizz où il est nécessaire d’utiliser sa console bien évidemment mais également son smartphone dans le but de réaliser plusieurs défis.

Pour les deux autres consoles que sont la PS3 et la PS Vita, vous pourrez vous amuser avec Tokyo Jungle et Darkstalkers Resurrection sur la PS3, et Don’t Die Mr Robot et Element4l sur PS Vita. A noter que Darkstalkers Resurrection est également disponible en Cross-buy sur PS4.

Le résumé des jeux du mois de juillet