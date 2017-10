Playstation Plus : les jeux offerts du mois d’octobre 2017

Je ne sais si vous avez cette impression mais je trouve que le dernier trimestre de l’année passe bien trop vite. Sans doute que cette période chargée à mon bureau y est pour quelque chose mais je trouve que tout le reste passe aussi très vite. Mes articles sur les jeux offerts dans le cadre du programme Playstation Plus en est un exemple, j’ai l’impression d’avoir écrit celui de septembre il y a si peu.

Et pourtant nous sommes déjà en octobre et Sony a forcément dévoilé les titres qui sont offerts pour ce mois. Oui, j’ai un peu de retard car j’aurai pu vous en parler plus tôt mais bon, le plus important est de le faire.

J’espère que vous n’avez pas oublié de télécharger les jeux offerts du mois dernier. Il s’agissait pour rappel de inFAMOUS: Second Son et Child of Light (PS4), de RIGS: Mechanised Combat League qui est un jeu PS4 bonus pour PS VR, de Truck Racer et Handball 2016 sur PS3, et enfin We Are Doomed et Hatoful Boyfriend sur PS Vita (également sur PS4).

Les titres offerts sont disponibles depuis le 3 octobre sur le Playstation Plus

Comme vous le savez, Sony a décidé d’augmenter le prix du Playstation Plus mais avait justifier cette décision par le fait de pouvoir nous proposer davantage de titres intéressants.

Il faut croire que la firme nippone tient ses promesses puisque si InFAMOUS Second Son était le titre phare du mois de septembre, celui du mois d’octobre est loin d’être mauvais. En effet, c’est au très bon Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Enfin possédant ce jeu, je l’avais trouvé très bien.

L’autre titre offert sur PS4 est Amnesia : Collection, un jeu d’horreur 3-en-1 puisque la « collection » réuni trois titres phares de la série que sont Amnesia : The Dark Descent, le DLC « Justine » et Amnesia : A Machine For Pigs.

Pour les autres consoles, il faudra composer avec Monster Jam Battlegrounds et Hustle Kings sur PS3, et Hue et Sky Force Anniversary sur PS Vita (également sur PS4).

Le résumé des jeux du mois d’octobre

Voilà en résumé les jeu offerts du mois de d’octobre disponibles depuis le 3 octobre :