L’abonnement à Playstation Plus va coûter plus cher à partir du 31 août

Nous vous avons parlé à de nombreuses reprises de l’abonnement Playstation Plus ou PS Plus que ce soit pour les jeux mensuels gratuits ou pour les nombreuses remises mais cette fois, c’est pour un tout autre sujet. Malheureusement, il risque de vous plaire un peu moins que les précédents. Sony a annoncé que le tarif des abonnements à PS Plus augmentera à partir du 31 août prochain.

Jusqu’à maintenant, vous pouviez souscrire à Playstation Plus en payant 6,99€, 19,99€ ou 49,99€ suivant si vous choisissiez un abonnement 1 mois, 3 mois ou 12 mois. Si vous êtes sûr de vouloir profiter de tous les avantages pendant un an, je vous conseille l’abonnement 12 mois car c’est qui présente le coût au mois le plus faible.

A partir du 31 août à 1:01 (heure de Paris), le tarif à l’année reste le plus avantageux mais il va augmenter, comme tous les autres. Sans explications ou justifications particulières, Sony indique sur la page dédiée à Playstation Plus que les prix vont augmenter. Voici ceux qui seront pratiqués dans un mois :

Abonnement 12 mois : le prix passe de 49,99€ à 59,99€ par an.

Abonnement 3 mois : le prix passe de 19,99€ à 24,99€ par trimestre.

Abonnement 1 mois : le prix passe de 6,99€ à 7,99€ par mois.

En résumé, le tarif 12 mois augmente de 10€, celui de 3 mois de 5€ tandis que celui pour 1 mois grimpe uniquement de 1€. Si vous faites le calcul, il devient plus intéressant de prendre 3 abonnements de 1 mois (3*7,99€ = 23,97€) plutôt que l’abonnement 3 mois (24,99€).

En allant jeter un œil chez la concurrence, vous verrez que les abonnements Xbox Live Gold coûtent 59,99€, 19,99€ et 6,99€ pour respectivement 12 mois, 3 mois et 1 mois. Sauf si cela change chez Microsoft, Sony s’est uniquement aligné sur le tarif 12 mois. Pour les autres, l’abonnement Sony coûtera plus cher que chez Microsoft.

Si votre abonnement arrive à expiration prochainement, réfléchissez bien car il peut être plus intéressant de le renouveler en avance pour rester un an de plus avec l’ancien tarif. Maintenant, rien ne vous empêche d’annuler le renouvellement automatiquement de votre abonnement mais vous perdrez vos avantages si vous décidez de l’arrêter.