Purgatony : la 1ère série d’animation disponible sur Blackpills

Alors que la saison 1 de la série Mooom ne sera disponible intégralement que le 21/09 et que la plateforme vient de proposer à la lecture les cinq premières minutes de Super High, Blackpills a également dévoilé une nouvelle série, Purgatony. Il s’agit du premier film d’animation disponible sur la plateforme gratuite de streaming.

Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment vous seriez jugé au purgatoire, lieu où sera décidé si votre âme va au paradis ou en enfer ?…enfin si vous y croyez. Le titre de cette nouvelle pilule, Purgatony, est la concaténation de Purga (pour Purgatory en anglais ou Purgatoire en français) et de Tony (Pergatelli) qui est le héros de cette histoire.

Tony, employé du purgatoire, est en charge, parmi tant d’autres employés, de décider si les âmes des personnes qui se présentent devant lui doivent aller au paradis ou en enfer. Malheureusement pour lui, il est rappelé à l’ordre par son boss, la Mort, parce qu’il ne tient pas compte du dossier (les différentes actions du défunt avant sa mort) avant de rendre sa décision. C’en est trop ! Après une discussion avec la Mort, discussion que nous aimerions tous avoir tellement cette dernière semble accessible, Tony va devoir se faire pardonner sous peine de passer dans la déchiqueteuse d’âmes, « la pire torture qui soit ». Je vous laisse imaginer le carnage.

Je vous rassure, les différents thèmes abordés tel que la vie, la mort, le monde du travail, le purgatoire et le jugement de ce qui est bien ou mal sont abordés avec beaucoup d’humour. Même si Tony travaille dans un lieu très particulier, vous devriez pourvoir faire des comparaisons avec votre environnement professionnel (collègue fatiguant, qui se vante tout le temps…enfin vous m’avez compris). D’ailleurs, je ne vais pas tout raconter mais Tony se rend compte que c’est bien plus dur et fatiguant d’essayer de bien faire son travail que d’être incompétent et indifférent.

Purgatony change de toutes les séries publiées jusqu’à maintenant par Blackpills et je trouve que c’est très bien de varier les thèmes et types des série.

Tout comme la série Mooom, les épisodes de Purgatony sont débloqués au fur et à mesure des jours. La série sera disponible au dans son intégralité le lundi 25/09 à 00:00, série qui compte 8 épisodes.

Ce nouveau mode de publication est assez frustrant car on a envie d’enchaîner les épisodes surtout qu’il s’agit d’une mini-série. Maintenant Blackpills reproduit le schéma que l’on observe pour toutes les séries visionnées pendant leur première diffusion : il faut patienter avant de découvrir l’épisode suivant. Au lieu d’attendre une semaine, sur Blackpills, il faut juste patienter 24h.

Vous trouverez ci-dessous le traiter mis en ligne par Explosm Entertainment, société à l’origine de cette création et la vidéo disponible sur le compte Twitter de Blackpills.

