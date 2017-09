Mooom : la nouvelle comédie disponible sur Blackpills

Alors que l’été avait été assez calme, Blackpills fête la rentrée comme il se doit avec une toute nouvelle série. Après Played disponible depuis la semaine dernière, la plateforme de streaming vient de publier sa 24ème série, 25ème si on comptabilise Super High pour laquelle nous ne disposons que de la bande annonce. Avec Mooom, Blackpills propose une nouvelle comédie sur le thème de la famille et du décès.

Dans Mooom, un jeune homme, Eugene, voit sa mère revenir de chez les morts pour le hanter. Alors qu’il était plutôt en train de dire que sa mère lui manquait et qu’il voulait de l’aide (ses relations avec son père sont difficiles), il va devoir gérer le « retour » de sa mère et toutes les situations cocasses qui vont avec… Surtout qu’il est le seul à la voir.

Le héros de cette série qui compte 7 épisodes (pour sa première saison) est Christian Delgrosso, un acteur canadien qui a joué dans Mono et dans Les stars de la toile (Internet Famous). Ça ne vous dit rien ? Alors, vous le connaissez peut-être via les réseaux sociaux où il comptabilise plusieurs millions d’abonnés. La maman d’Eugene est jouée par l’actrice canadienne Taryn O’Neill que l’on a pu voir dans de nombreuses séries dont NCIS et Lie to Me.

Après Super High, série pour laquelle Blackpills a uniquement publié la bande annonce, la plateforme change une nouvelle fois les règles en ne proposant que les premiers épisodes de sa série Mooom. En fait, les épisodes sont tous affichés au sein de l’interface Blackpills mais ne seront disponibles (pour lecture) qu’au fur et à mesure de la semaine.

S’il y a une chose à retenir, c’est qu’un nouvel épisode de la série ser disponible tous les jours à 0h00. Cela signifie qu’aujourd’hui, vous ne pouvez voir que les épisodes 1 et 2, dont les titres sont respectivement « Tu me manques, maman » et « Comment commettre le crime parfait ». Si vous préférez attendre que toute la saison 1 soit accessible, RDV le lundi 18/09 à 0h00. A ce moment et uniquement à ce moment-là, les 7 épisodes seront réellement disponibles.

En attendant la bande annonce officielle sur Youtube, je vous invite à visionner cette petite vidéo de 47s disponible sur le compte twitter de Blackpills.