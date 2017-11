Razer dévoile son Razer Phone

Nous entendions parler depuis quelques temps d’un terminal dédié aux joueurs, le voilà enfin. La société Razer vient de dévoiler son tout premier smartphone, le Razer Phone. A quoi ressemble-t-il ? Qu’apporte-t-il ? Quand sera-t-il disponible et à quel prix ? Voici toutes les informations dont vous avez besoin de connaître. En annonçant un tel smartphone, que pouvions-nous attendre d’une marque reconnue dans le milieu du gaming ? Un terminal survitaminée pour répondre aux attentes des joueurs ? Même si la fiche technique de l’appareil confirme déjà ce point, Razer a souhaité y ajouter quelques surprises dont une innovation technologique.

Même si l’appareil m’intrigue un peu, je trouve que le design ne fait pas partie des grandes surprises, dans le sens où il adopte un design assez rectangulaire et finalement peu innovant. Cela ne m’empêche pas de le trouver assez classe. C’est dommage car la série spéciale intégrant le logo du serpent à 3 têtes vert ne sera pas distribuée en France. Quant à l’édition française, elle dispose d’un logo chromé.

Par contre, placer des haut-parleurs stéréo de chaque côté de l’écran (en haut et en bas) est une très bonne idée puisque cela évite de les obstruer pendant la lecture d’un film ou pendant une partie de jeu. De plus, les techno embarquées (Dolby Atmos et amplificateurs dédiés) devraient plaire au personnes sensibles au son de qualité.

Maintenant, si on creuse un peu, on tombe sur un moteur très puissant constitué d’un processeur Snapdragon 835, de 8Go de mémoire vive (LPDDR4) et de 64Go d’espace de stockage extensible par une carte mémoire (2To max). Le tout est alimenté par une batterie haute capacité de 4000mAh compatible Quick Charge 4+.

Comme si cela ne suffisait pas, Razer a souhaité se démarquer des concurrents au niveau de l’affichage. Tout d’abord, le Razer Phone embarque un écran « IGZO LCD » Quad HD (1440 × 2560 pixels) de 5,72″ mais contrairement contrairement à ce qui se fait en ce moment, Razer n’a pas cédé au 18:9 pour rester sur un format plus standard (16:9). Ensuite, le Razer Phone propose surtout une fréquence de rafraîchissement de 120Hz (technologie UltraMotion), ce qui l’autorise à exécuter des applications mais surtout des jeux à 120 images par seconde. C’est bien tout ceci mais est-ce vraiment ce qui est demandé par les joueurs ? Est-ce un plus qui suffira pour se différencier d’autres terminaux haut de gamme ? Moi, je n’en suis pas convaincu mais je serai ravi de tester l’appareil pour me rendre compte du résultat et de la différence par rapport à d’autres appareils.

Pour préparer au mieux le lancement de son appareil, Razer a mis en place des partenariats avec de grandes entreprises du jeux-vidéo. Voici déjà une liste de jeux qui exploiteront pleinement les capacités de ce smartphone : Final Fantasy XV Pocket Edition, Tekken, RuneScape, Lineage 2: Revolution, World of Tanks Blitz ou encore Titanfall : Assault.

Pour la partie photo, le smartphone surfe sur la vague du double capteur à l’arrière : deux APN de 12Mpx avec l’un prévu pour prendre des photos en grand-angle (f/1.75) alors que le second autorise un zoom optique X2. Ils sont accompagnés par un double flash led. A l’avant, pour les selfies, il dispose d’un capteur photo de 8Mpx.

Avec le lecteur d’empreintes dissimulé dans le bouton Power situé sur une des tranches de l’appareil, Razer a intégré une connectivité complète : WiFi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C et 4G LTE.

En termes de système, le Razer Phone est livré sous Android 7.1.1 avec un lanceur reconnue pré-installé, à savoir Nova Launcher Prime. Razer a d’ores et déjà communiqué sur le fait que son terminal recevra Android 8 Oreo au début de l’année prochaine.

Il ne vous manque plus qu’une seule information, enfin deux : le Razer Phone sera disponible à partir du 17 novembre à un tarif de 749€. Vous pourrez le trouver sur Razerzone.com (où vous pouvez déjà le réserver).

Pour un premier smartphone, Razer met la barre assez haute, aussi bien au niveau des technologies embarquées qu’au niveau du prix.