Retour sur les Meizu Pro 7 et Meizu Pro 7 Plus

A la fin du mois de juillet, le 26 il me semble, alors que la France s’endormait tranquillement comme toujours en cette période estivale, le fabricant chinois Meizu tenait une conférence de presse pour présenter ses nouveautés. C’est donc deux nouveaux produits qui ont été présentés, les Meizu Pro 7 et Meizu Pro 7 Plus qui comme vous aller le voir, peuvent être aisément positionnés sur le haut de la gamme, mais voyons cela de près.

Meizu Pro 7

Comme vous pouvez le voir sur les images illustrant cet article, les finitions du Meizu Pro 7 sont de très bonne facture, le constructeur ayant choisi de le doter d’un boîtier en métal brossé. Au niveau de l’écran, ce dernier à la particularité de s’étendre sur toute la largeur donnant au Pro 7 cette impression de grandeur. A noter que l’écran arbore une vitre de protection bombée.

En parlant d’écran, un second a été placé à l’arrière bien plus petit effectivement, mais l’effet haut de gamme est au rendez-vous. Ce dernier possède une diagonale de 1,9 pouce et sa densité d’affichage est de 307 points par pouce (ppp). Bien évidemment, ce second ne vous servira pas à vous rendre sur internet mais il remplit malgré tout un rôle important en affichant l’heure, la date et même vos notifications.

Pour le reste, le Meizu Pro 7 embarque un écran Super AMOLED de 5,2 pouces d’une résolution de 1920 x 1080 pixels et d’une densité d’affichage d’environ 423 ppp. Il est animé par un processeur Helio P25 8 cœurs (4×1.6 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A35) (apparemment le haut de gamme sera doté du Mediatek Helio X30) et d’un processeur graphique Mali-T880 et de 4 Go de RAM. Au niveau du stockage, il faudra compter sur 64 Go ou 128 Go qu’il est possible d’étendre via le port micro SD.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Meizu Pro 7 est doté d’un appareil photo à double capteurs de 12 millions de pixels et d’une ouverture f/2.0. La caméra frontale est quant à elle de 16 millions de pixels toujours d’une ouverture f/2.0.

Bien évidemment le Meizu Pro 7 est compatible 4G et embarque tout ce qui va bien, le WiFi 802.11 ac, le Bluetooth 4.2, le GPS et du NFC. Pour terminer, la batterie non-amovible est de 3000 mAh alimenté par un port USB Type-C, et ses dimensions sont de 147.6 x 70.7 x 7.3 mm pour un poids de 163 g.

Il devrait être commercialisé aux alentours de 400 euros en version standard dans les coloris noir, rouge et or.

Meizu Pro 7 Plus

De son côté, le Meizu Pro 7 Plus a forcément énormément de points communs avec son « petit » frère.

Ce qui change est déjà son écran Super AMOLED qui est plus grand puisque celui-ci mesure cette fois-ci 5,7 pouces d’une résolution de 1440 x 2560 pixels et d’une densité d’affichage de 518 ppp.

Son processeur est cette fois-ci un Mediatek Helio X30 10 cœurs (2×2.6 GHz Cortex-A73, 4×1.9 GHz Cortex-A35, 4×2.2 GHz Cortex-A53). Tout le reste est exactement la même chose.

Bien évidemment, la batterie a tout de même été modifié puisque celle-ci est maintenant de 3500 mAh et forcément, ses dimensions sont plus importantes puisqu’elles sont de 157.3 x 77.2 x 7.3 mm pour un poids de 170 g.

Pour conclure, le Meizu Pro 7 Plus sera commercialisé aux alentours de 500 euros en noir, or et argent.